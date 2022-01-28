 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 3 (1297)

16.01 - 23.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Softprom усиливает портфель ИБ-решений контрактом с LogRhythm

28 января 2022 г., 17:15

Softprom усиливает портфель ИБ-решений контрактом с LogRhythm

Компания Softprom сообщает о подписании дистрибьюторского контракта на 29 стран ЦВЕ и СНГ с LogRhythm, разработчиком SIEM. Соглашение подразумевает возможность внедрения SIEM решений LogRhythm с полным комплектом технической экспертизы, команды технических и бизнес специалистов.

Как отмечается, компания Gartner уже девятый раз подряд назвала LogRhythm лидером магического квадранта «Информация по безопасности и управление событиями» (SIEM) за 2021 г., на основе полноты концепции в области обнаружения и реагирования на киберугрозы.

«Офицеры безопасности сталкиваются со многими проблемами, включая постоянно меняющийся ландшафт угроз, повышенные требования к соблюдению процедур безопасности и высокий уровень стресса. LogRhythm стремится к тому, чтобы наши клиенты опережали эти вызовы и с легкостью выполняли свою работу», – говорит Марк Логан (Mark Logan), генеральный директор LogRhythm.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  