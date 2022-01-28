Softprom усиливает портфель ИБ-решений контрактом с LogRhythm

28 января 2022 г., 17:15

Компания Softprom сообщает о подписании дистрибьюторского контракта на 29 стран ЦВЕ и СНГ с LogRhythm, разработчиком SIEM. Соглашение подразумевает возможность внедрения SIEM решений LogRhythm с полным комплектом технической экспертизы, команды технических и бизнес специалистов.

Как отмечается, компания Gartner уже девятый раз подряд назвала LogRhythm лидером магического квадранта «Информация по безопасности и управление событиями» (SIEM) за 2021 г., на основе полноты концепции в области обнаружения и реагирования на киберугрозы.

«Офицеры безопасности сталкиваются со многими проблемами, включая постоянно меняющийся ландшафт угроз, повышенные требования к соблюдению процедур безопасности и высокий уровень стресса. LogRhythm стремится к тому, чтобы наши клиенты опережали эти вызовы и с легкостью выполняли свою работу», – говорит Марк Логан (Mark Logan), генеральный директор LogRhythm.

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