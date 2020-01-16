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В 2020 г. рост мировых расходов на ИТ превысит 3%

16 января 2020 г., 17:05
В 2020 г. рост мировых расходов на ИТ превысит 3%

Не менее 3,9 трлн долл. будет глобально потрачено на ИТ в текущем году, — прогнозируют в Gartner. Относительно предыдущего года ожидаемая положительная динамика составит 3,4%, а уже в будущем году ожидается преодоление знакового рубежа в 4 трлн долл.

Хотя политическая неопределенность подталкивала мировую экономику к рецессии, в 2019 г. этого не произошло и вряд ли случится в году наступившем. На фоне снижения глобальной неопределенности бизнес, в ожидании роста доходов, наращивает инвестиции в ИТ, однако их структура постоянно меняется.

Сегмент ПО окажется наиболее динамично растущим в 2020 г. — предполагается рост в размере 10,5%. Главным двигателем здесь окажутся решения, связанные с SaaS.

По меньшей мере до 2022 г. расходы на связанные с облачными технологиями корпоративные ИТ будут увеличиваться гораздо динамичнее, нежели в сегменте традиционных, необлачных, решений.


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