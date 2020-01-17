Google купила платформу бескодовой разработки, AppSheet

17 января 2020 г., 9:35

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Компания Google анонсировала приобретение за неустановленную сумму инструментария AppSheet, предназначенного для быстрого создания приложений. С его помощью служащие предприятий, не имеющие опыта программирования, смогут самостоятельно автоматизировать выполнение на своём рабочем месте рутинных задач CRM, инспекции на местах и персонализации отчётов, с прицелом на ключевые для Google Cloud вертикали — финансовые сервисы, розничную торговлю и медиа.

Фирма AppSheet была основана в Сиэттле в 2012 году. Её платформа активно используется уже более пяти лет, а в число клиентов входят Pepsi, KLB Construction, Toyota, Whirlpool, Global Cancer Institute, Costco и Мичиганский университет.

«По мере того, как мы развивались, росла и ИТ-индустрия, и в настоящее время имеется огромный неудовлетворенный спрос на автоматизацию предприятия, — написал в блоге генеральный директор AppSheet Правин Сешадри (Praveen Seshadri). — С появлением платформ с низким и нулевым кодированием, гражданская разработка стала для современных организаций стратегическим способом инвестиций, инноваций и конкуренции».

Весь персонал AppSheet присоединится к команде Google Cloud, где продолжит поддержку существующих и новых клиентов своих сервисов.

Платформа AppSheet также продолжит поддерживать взаимодействие не только с G Suite и Google Cloud, но и с другими источниками данных облачного базирования, включая Office 365, Salesforce, Box, Dropbox и облачные БД. Сохранится и поддержка приложений, работающих в iOS и в веб-браузерах.

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