«Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо IP. Навколо Безпеки. ProAV» у Херсоні 

20 января 2020 г., 15:57

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12 лютого Херсон зустріне головну подію вітчизняного ІКТ-ринку – Міжнародний Форум «Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо IP. Навколо Безпеки. ProAV» (або BIT-2020). Цей унікальний галузевий захід, що відрізняється комплексним підходом, якістю інформаційного наповнення та неповторною атмосферою, традиційно збере найкращих представників ІКТ-спільноти та бізнес-середовища регіону.

На Форумі ви зможете почути наступні цікаві виступи:

«Робот-пилосос, інфраструктура і хмарні сервіси», Данило Бєлов, Директор з розвитку, UCloud

«Резервне копіювання даних та захист від витоку інформації для малого та середнього бізнесу», Сергій Кадет, менеджер відділу роботи з партнерами та клієнтами, ESET Україна

«Додаткові рішення ESET для протистояння сучасним кібератакам», Сергій Кадет, менеджер відділу роботи з партнерами та клієнтами, ESET Україна

«Перші проекти LoRaWAN в Україні», Володимир Гук, Business Development Manager

«INTEL® DATA CENTER BLOCKS для бізнесу та новітні міні-ПК Intel® NUC8», Сергій Романовський, менеджер по продукції Intel, компанія ASBIS

«Мобільний ЦОД від Legrand: несуттєвих деталей не буває», Микола Мадінов, бренд-менеджер з обладнання Legrand, IQ Trading

«Спеціалізовані рішення Raritan (група Lagrand) для ЦОДів», Олександр Дідик, бренд-менеджер із систем електроживлення, IQ Trading

«Рішення для відеоконференцій від Logitech», Олександр Борсукевич, менеджер з розвитку бізнес напрямку відеоконференцій Logitech в Україні та Молдові, компанія ASBIS

Також ви зможете напряму поспілкуватися з представниками таких компаній, як АСБІС-Україна, ESET, UCLOUD, IQ Trading та іншими.

Інформація постійно оновлюється і ви можете стежити за нею на сайті заходу.

Протягом всього часу проведення Форуму буде діяти виставка, де відвідувачі зможуть ознайомитися з новітніми розробками, побачити їх втілення в реальних продуктах, живі демонстрації та інсталяції.

Одна з найбільш цінних складових Форуму - це спілкування партнерів та відвідувачів, можливість задати найболючіші питання безпосередньо представникам провідних виробників обладнання та ІТ-рішень, постачальникам та експертам, отримання великої кількості корисних ділових контактів.

А для того, щоб спілкування протікало неформально, в дружній обстановці, відвідувачів BIT-2020 крім ділової частини чекає розіграш цінних призів та нетворкінг.

Увага! Кількість місць обмежена - поспішайте зайняти найкращі з них на BIT-2020.

РЕЄСТРАЦІЯ ВІДКРИТА!

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