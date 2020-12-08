Apple готовит процессоры для Mac с 32 вычислительными ядрами на борту

8 декабря 2020 г., 9:35

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Согласно источникам агентства Reuters, инженеры Apple работают над несколькими преемниками специализированного чипа M1, первого собственного процессора Apple для Mac, который дебютировал в ноябре.



Отмечаются, что устройства на новых чипах должны значительно превзойти по производительности компьютеры на новейших процессорах Intel.



Хотя для Intel закупки компонент под Macintosh это лишь небольшая доля продаж, акции компании на фоне этих сообщений упали на 2,9% утром в понедельник, тогда как ценные бумаги Apple выросли на 1,3%.



Чип Apple M1 был представлен в новом ноутбуке MacBook Pro начального уровня, обновленном настольном Mac mini и в MacBook Air. Следующая серия чипов компании, выпуск которой запланирован на весну и следом и осенью, предназначена для установки на старших версиях MacBook Pro, а также настольных компьютерах iMac, следом и на рабочих станциях Mac Pro.



Как уверяет Reuters, роадмэп Apple свидетельствует об уверенности компании в том, что она может дифференцировать свои продукты на основе собственных разработок, и предпринимает решительные шаги для полного отказа от компонентов Intel. Следующие две линейки чипов Apple будут более амбициозные, чем ожидали некоторые отраслевые обозреватели.



В то время как Intel получает менее 10% своей выручки от продажи своих чипов для Apple Mac, остальная часть бизнеса компании с выпуском ПК может столкнуться с серьезной турбулентностью, если производитель iPhone сможет выпускать компьютеры с более высокой производительностью. Это может ускорить встряску всей отрасли, которая долгое время зависела от темпов инноваций Intel.



Текущий чип M1 унаследовал ориентированный на мобильные устройства дизайн, построенный на четырех высокопроизводительных вычислительных ядрах для ускорения таких задач, как редактирование видео, и четырех энергосберегающих ядрах, которые могут выполнять менее интенсивные задачи, такие как просмотр веб-страниц и пр. Согласно источникам Reuters, свой чип следующего поколения, предназначенный для моделей MacBook Pro и iMac, Apple оснастит 16 производительными ядрами и четырьмя энергоэффективными.



Не исключено, что один и тот же чип будет использоваться для разных компьютерных систем Apple — в одних будет задействовано 8 производительных ядер, в других возможно 12. А для более производительных систем, не исключено, что будут использоваться чипы и с 32 производительными ядрами на борту.



Также Apple может встраивать в свои чипы и 16- и 32 графических ядра (сейчас в M1 их 8).



Согласно информации Reuters, в конце следующего года или в 2022 г. Apple выпустит высокопроизводительные системы с 64 и 128 графическими ядрами. И эти компоненты будут в несколько раз быстрее, чем нынешние графические карты, которые Apple использует от Nvidia и AMD в своих компьютерах на платформе Intel.

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