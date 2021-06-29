29 июня 2021 г., 11:02

Как сообщает Group-IB, в первой половине нынешнего года был зафиксирован заметный рост количества атак на объекты критической инфраструктуры.



К проблемам с обслуживанием ИТ-инфраструктуры организаций приводит недостаток ресурсов, устаревшее программное обеспечение и зачастую невыстроенный процесс патч-менеджмент (процесс закрытия уязвимостей, благодаря своевременным обновлениям программного обеспечения), а значит они являются потенциальной мишенью для киберпреступников.



На данный момент, согласно информации Group-IB Threat Intelligence & Attribution, суммарно 137 групп, из которых 122 киберкриминальных и 15 прогосударственных, нацелены на объекты критической инфраструктуры.



Основная мотивация киберкриминальных групп по-прежнему финансовая, большую часть от их числа составляют сегодня хакеры, атакующие организации с целью выкупа за расшифровку данных. Целями проправительственных хакерских групп являются шпионаж, саботаж и диверсии. По данным Group-IB количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире с 2019 года выросло в 12 раз (2019 vs H12021).

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