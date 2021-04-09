Система автобезпеки Vodafone Guardian починає працювати в Україні

9 апреля 2021 г., 13:05

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Оператор зв’язку Vodafone запускає в Україні сервіс захисту автомобілю від викрадення Vodafone Guardian. Це супутникова система безпеки для автомобіля з диспетчерською підтримкою українських клієнтів у режимі 24/7.

Вона забезпечує:

виклик патруля протягом п’яти хвилин після отримання повідомлення про позаштатну ситуацію;

виклик екстрених служб 24/7;

дистанційне блокування руху за допомогою диспетчерського центру;

online-контроль стану автомобіля: моніторинг поїздок, заряд акумулятора, спроби включення автомобіля та ін.;

обслуговування за межами України.

У разі викрадення автомобіля диспетчерський центр самостійно зв’язується з правоохоронними органами та передає інформацію про місцезнаходження автомобіля – до моменту знаходження та повернення автомобіля власнику.

Щорічно в Україні викрадають понад 3000 автомобілів, більшу частину яких не знаходять. На сьогодні супутникові системи автобезпеки вважаються найнадійнішим захистом авто від викрадення. Вони відстежують сигнали тривоги від авто і забезпечують зв'язок між авто та диспетчерським центром в режимі реального часу і в екстрених ситуаціях миттєво реагують на тривоги – відбувається блокування двигуна автомобіля чи виклик «Національної поліції».

Vodafone Guardian передбачає прихований монтаж обладнання в салоні авто, а також безконтактну систему ідентифікації власника за допомогою мітки Driver Card – це дозволяє уникнути незручного набору коду з клавіатури, а також зробити систему захисту непомітною для стороннього ока. Обладнання встановлюється на спеціалізованих СТО. Система не впливає суттєво на акумулятор, адже вирізняється рекордно низьким енергоспоживанням.

Цілодобовий диспетчерський центр миттєво сповіщає власника автомобіля про виникнення позаштатних ситуацій, а також надає послуги виклику екстрених служб, у залежності від ситуації – швидкої, поліції чи пожежної служби, допомоги в дорозі.

Cистема Vodafone Guardian працює в Україні та за кордоном, більш ніж в 60 країнах світу, у тому числі у 45 країнах Європи, без додаткових витрат у роумінгу. У разі виникнення позаштатних ситуацій з автомобілем інформація про дорожню пригоду передається до локальних диспетчерських центрів Італії, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Нідерландів та ін.

Керувати системою здійснюється за допомогою мобільного додатку My Connected Car, а також через web-інтерфейс. Автовласник може самостійно вмикати режими «СТО» чи «Транспортування» в мобільному додатку, отримувати звіт про місцезнаходження авто та його переміщення, а також регулярну самодіагностику технічного стану системи.

Користування Vodafone Guardian коштує 5699 грн за 12 міс., користувачі системи одноразово сплачують за обладнання 5800 грн та від 4000 грн за монтаж – залежно від моделі авто.

Офіційним сервіс-провайдером Vodafone Guardian в Україні є компанія Benish GPS.

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