Рост глобальных поставок носимых гаджетов превысил 35%

4 декабря 2020 г., 15:55

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IDC сообщает о завершении очередного успешного, для мирового рынка носимых гаджетов, квартала. В третьей календарной четверти отгружено 125 млн подобных устройств, что на 35,1% больше к предыдущему году. Высокая динамика связывается с сезонной активизацией спроса и запуском в продажу новых продуктов. Свою весомую лепту также внесла пандемия COVID-19, в период которой пользователи существенно нарастили расходы на электронику параллельно сократив траты на путешествия и рестораны.

Удерживая под контролем свыше трети рынка, Apple сохранила статус крупнейшего вендора. Интерес к AirPods и расширение ценового диапазона для Apple Watch, в частности появление сравнительно недорогой модели Watch SE, благотворно отразились на показателях компании. Благодаря преимущественно недорогим браслетам начального уровня, Xiaomi сохранила вторую позицию по объемам поставок. Несмотря на санкции со стороны США, Huawei удалось отгрузить свыше 13 млн гаджетов, хотя основные поставки были сконцентрированы в Китае. Samsung продолжает получать дивиденды от продвижения на рынок носимых на ушах гаджетов одновременно нескольких брендов. Кроме того, на показателях заметно сказываются поставки устройств в комплекте с популярными корейскими смартфонами. Улучшив прошлогодние поставки более чем на 300%, в пятерку лучших впервые попала BoAt. Высокий результат вендора объясняется крупными поставками недорогих моделей для индийского рынка.

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