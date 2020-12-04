Intel улучшает криогенный контроллер для квантовых компьютеров

4 декабря 2020 г., 17:25

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На виртуальном мероприятии Intel Labs корпорация Intel представила Horse Ridge II, криогенный управляющий чип второго поколения, предназначенный для преодоления проблем масштабируемости квантовых вычислений.

Сегодняшние ранние квантовые системы используют электронику, работающую при комнатной температуре, с множеством коаксиальных кабелей, которые проложены к чипу кубита внутри холодильника. Intel в прошлом году заменила эти громоздкие инструменты высокоинтегрированной системой на кристалле (SoC).

Horse Ridge II основывается на инновационной способности чипа первого поколения манипулировать состояниями кубитов с помощью радиоимпульсов и обеспечивает две дополнительные функции контроля:

считывание текущего состояния кубита с малой задержкой, экономящее память и энергию;

одновременное управление потенциалом множества кубитных затворов, имеющее важное значение для эффективного считывания и связывания многих кубитов на пути к более масштабируемой системе.

Horse Ridge II изготовлен с использованием 22-нм экономичной технологии Intel FinFET (22FFL), функциональность SoC была проверена при 4 градусах Кельвина.

Микроконтроллер использует методы цифровой обработки сигналов для дополнительной фильтрации импульсов, что помогает уменьшить перекрестные помехи между кубитами.

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