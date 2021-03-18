 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 10 (1257)

07.03 - 14.03

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Seagate готовит диски 50 ТБ к 2026 году

18 марта 2021 г., 11:15
+22
голоса

На конференции для инвесторов компания  Seagate обнародовала свой план развития бизнеса жестких дисков, согласно которому в ближайшие пять лет их емкость достигнет 50 ТБ.

Хотя жесткие диски и утратили свое монопольное положение в персональных компьютерах, но именно на них приходится львиная доля в облачных средах. По приведенной в выступлении главы  Seagate Дейва Мосли (Dave Mosley) информации, в настоящее время около 90% данных в средах ведущих гиперскейлеров записано именно на HDD.

Seagate готовит диски 50 ТБ к 2026 году

А в 2020 году  примерно 40% всего объема информации было размещено как раз в облачных платформах, и к 2025 г эта доля увеличится до 70%. Выбор же жестких дисков для работы с значительными объемами данных связан с их гораздо меньшей удельной стоимостью хранения единицы информации. И в обозримом будущем такое преимущество HDD не изменится. Таким образом, у этой технологии большие рыночные перспективы.
Seagate готовит диски 50 ТБ к 2026 году
Ключевой задачей развития лежащей в основе жестких дисков магнитной записи – является наращивание плотности хранения данных. Ресурсы применявшейся прежде технологии перпендикулярной записи (PMR) уже на исходе. Ей на смену идет HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) – магнитная запись с дополнительным разогревом. В настоящее время на ее базе уже предлагаются коммерческие продукты вмещающие 20 ТБ, где используются пластины с плотностью 1,3 Тб на кв. дюйм. А в лабораторных условиях уже достигнут показатель 2,6 Тб на кв. дюйм, что соответствует HDD на 40 ТБ.
Seagate готовит диски 50 ТБ к 2026 году
Кривая увеличения плотности записи идет уверенно вверх с 2016 года со среднегодовым приростом в 22%, поэтому к 2026 г ожидается достижение уровня, позволяющего выпускать накопители на 50 ТБ.

Как рассказал Chief Technology Officer компании Seagate Джон Моррис (John Morris), исследователи видят и дальнейшие перспективы наращивания емкости жестких дисков. И на горизонте уже накопители на 120 ТБ. Но на пути к ним необходимо еще суметь внедрить новые типы магнитных материалов. Так на очереди наногранулярное покрытие стеклянных пластин на базе сплава железа и платины  (FePt), которое масштабируется до уровня 4 – 6  Тб на кв. дюйм. А это соответствует объему накопителей порядка 90 ТБ.
Seagate готовит диски 50 ТБ к 2026 году
Следующим шагом станет использование упорядоченно-гранулированных материалов с плотностью записи 5 – 7 Тб на кв. дюйм. Это позволит накопителю вместить до 105 ТБ. По прогнозам Seagate, это должно быть достигнуто к 2030 г. А носители с битовой структурой (bit patterned media, BPM) с плотностью 8  Тб на кв. дюйм откроют дорогу дискам на 120 ТБ. Их можно ожидать уже в следующем десятилетии.

Кроме наращивания емкости конструкторам жестких дисков приходится также бороться за производительность. Дело в том, что по мере наращивания объема снижается скорость передачи данных. Помочь скомпенсировать это падение призвано применение сдвоенных актуаторов по фирменной технологии Seagate Mach.2.
Seagate готовит диски 50 ТБ к 2026 году
Примечательно, что компания уже выпускает оснащенные ею жесткие диски, но как отметил Джеф Фочтман (Jeff Fochtman), главный вице-президент Seagate по маркетингу, несмотря на то, что технология Mach.2 уже внедряется на производстве, на самом деле она все еще находится в технологическом режиме. «Когда мы достигнем уровень емкости более 30 терабайт, это станет стандартной функцией во многих крупных средах центров обработки данных», - подытожил он.  

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  