Seagate готовит диски 50 ТБ к 2026 году

18 марта 2021 г., 11:15

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На конференции для инвесторов компания Seagate обнародовала свой план развития бизнеса жестких дисков, согласно которому в ближайшие пять лет их емкость достигнет 50 ТБ.

Хотя жесткие диски и утратили свое монопольное положение в персональных компьютерах, но именно на них приходится львиная доля в облачных средах. По приведенной в выступлении главы Seagate Дейва Мосли (Dave Mosley) информации, в настоящее время около 90% данных в средах ведущих гиперскейлеров записано именно на HDD.

А в 2020 году примерно 40% всего объема информации было размещено как раз в облачных платформах, и к 2025 г эта доля увеличится до 70%. Выбор же жестких дисков для работы с значительными объемами данных связан с их гораздо меньшей удельной стоимостью хранения единицы информации. И в обозримом будущем такое преимущество HDD не изменится. Таким образом, у этой технологии большие рыночные перспективы.



Ключевой задачей развития лежащей в основе жестких дисков магнитной записи – является наращивание плотности хранения данных. Ресурсы применявшейся прежде технологии перпендикулярной записи (PMR) уже на исходе. Ей на смену идет HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) – магнитная запись с дополнительным разогревом. В настоящее время на ее базе уже предлагаются коммерческие продукты вмещающие 20 ТБ, где используются пластины с плотностью 1,3 Тб на кв. дюйм. А в лабораторных условиях уже достигнут показатель 2,6 Тб на кв. дюйм, что соответствует HDD на 40 ТБ.



Кривая увеличения плотности записи идет уверенно вверх с 2016 года со среднегодовым приростом в 22%, поэтому к 2026 г ожидается достижение уровня, позволяющего выпускать накопители на 50 ТБ.

Как рассказал Chief Technology Officer компании Seagate Джон Моррис (John Morris), исследователи видят и дальнейшие перспективы наращивания емкости жестких дисков. И на горизонте уже накопители на 120 ТБ. Но на пути к ним необходимо еще суметь внедрить новые типы магнитных материалов. Так на очереди наногранулярное покрытие стеклянных пластин на базе сплава железа и платины (FePt), которое масштабируется до уровня 4 – 6 Тб на кв. дюйм. А это соответствует объему накопителей порядка 90 ТБ.



Следующим шагом станет использование упорядоченно-гранулированных материалов с плотностью записи 5 – 7 Тб на кв. дюйм. Это позволит накопителю вместить до 105 ТБ. По прогнозам Seagate, это должно быть достигнуто к 2030 г. А носители с битовой структурой (bit patterned media, BPM) с плотностью 8 Тб на кв. дюйм откроют дорогу дискам на 120 ТБ. Их можно ожидать уже в следующем десятилетии.

Кроме наращивания емкости конструкторам жестких дисков приходится также бороться за производительность. Дело в том, что по мере наращивания объема снижается скорость передачи данных. Помочь скомпенсировать это падение призвано применение сдвоенных актуаторов по фирменной технологии Seagate Mach.2.



Примечательно, что компания уже выпускает оснащенные ею жесткие диски, но как отметил Джеф Фочтман (Jeff Fochtman), главный вице-президент Seagate по маркетингу, несмотря на то, что технология Mach.2 уже внедряется на производстве, на самом деле она все еще находится в технологическом режиме. «Когда мы достигнем уровень емкости более 30 терабайт, это станет стандартной функцией во многих крупных средах центров обработки данных», - подытожил он.

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