С подачи Ampere чипы ARM готовы всерьёз заявить о себе на серверном рынке

6 марта 2020 г., 14:39

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Полупроводниковый стартап Ampere Computing, который возглавляет бывшая президент Intel Рени Джеймс (Renee James), представил 80-ядерный серверный процессор Altra, предназначенный для использования в датацентрах и на границе сети. Этот анонс был приурочен к началу калифорнийского мероприятия Open Compute Project Global Summit, отменённого из-за эпидемии коронавируса в Ухане.

Ampere выпустившая свой первый процессор в 2018 г., пытается преуспеть там, где до неё потерпели неудачу многие — в продвижении чипов ARM на серверный рынок. Сегодня, по данным IDC, 98,9 процентов его принадлежит процессорам x86. Доля ARM составляет порядка 0,5%, однако IDC прогнозирует её увеличение к 2024 году до 2,5-3,5%. Оборот в этом рыночном сегменте к тому времени вырастет до 23 млрд долл. с 20 млрд в 2019 году.

По словам Шейна Рау (Shane Rau), вице-президента IDC по вычислительным микросхемам, серверная экосистема ARM, включающая ОС и IDE, после десяти лет развития наконец достигла достаточной зрелости, чтобы чипмейкеры, подобные Ampere, Marvell Technology Group, Nuvia и AWS (с её чипами Graviton), смогли надеяться достигнуть успеха.

Новый чип Ampere базируется на 64-разрядной платформе Arm Neoverse N1, его ядра совместимы с Armv8.2 (и частично с v8.5), в турбо-режиме поддерживают частоту 3 ГГц, оснащены суперскалярным конвейером с агрессивным внеочередным выполнением. Изготовлением Altra занимается TSMC по технологии с уровнем детализации 7 нанометров.

Джефф Уиттич (Jeff Wittich), старший вице-президент Ampere, сообщил в интервью, что Altra на 223% превосходит по быстродействию сопоставимый чип Intel — Xeon Platinum 8280. Максимальная потребляемся мощность у Altra немного больше — 210 против 205 ватт — но поскольку процессор Ampere имеет 80 ядер, а чип Intel лишь 28, то на одно ядро у него расходуется гораздо меньше энергии.

Ampere заверяет, что Altra работает с основными дистрибутивами GNU/Linux, включая Ubuntu, CentOS, Red Hat, SUSE и Debian, а также с FreeBSD и Windows Server, поддерживает виртуализацию и контейнеры Docker и Kubernetes.

В отличие от высокоуровневых центральных процессоров Intel и AMD, изделие Ampere использует не два, а всего один поток на ядро. Такое конструкционное решение, по утверждению руководства стартапа, обеспечивает более надёжную защиту от взлома.

«Если выполняется только один поток на ядро, отсутствует надобность в разделении доступа между потоками к механизму выполнения, регистрам и кэшу L1 / L2, что минимизирует поверхность атаки для таких эксплойтов, как недавние атаки по побочным каналам», — пояснил Уиттич, имея в виду печально известные уязвимости Meltdown и Spectre, обнаруженные в процессорах Intel два года назад.

В Altra предусмотрена и оптимизациия рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Чип поддерживает инструкции int8 и FP16, которые расходуют меньше вычислительных ресурсов, чем FP32 (32-битовый формат с плавающей запятой), но обеспечивают сопоставимую точность. Эти два формата данных, часто используются моделями машинного обучения для представления обрабатываемой информации.

Согласно сведениям, предоставленным Ampere, в настоящее время стартап ведёт отгрузку оценочных образцов Altra своим клиентам — вендорам ПО, OEM, ODM и облачным провайдерам. Microsoft Azure уже испытывает Altra в своих лабораториях, а Oracle, прошлой осенью инвестировавшая в Ampere 40 млн долл., занимается оптимизацией для Altra одноимённой СУБД, Oracle Linux и Oracle Java.

Главный корпоративный архитектор Oracle Эдвард Скревен (Edward Screven) кроме того заявил, что его компания находится на финальной стадии разработки платформ на базе Ampere Altra и готовится к развёртыванию этих процессоров в своём облаке второго поколения.

В числе прочих компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Ampere, названы Canonical, Kinvolk, Packet, Lenovo, Gigabyte и Micron.

Полномасштабные поставки Altra, в одно- и двухсокетной конфигурациях, с поддержкой 64 КБ кэша L1 и 1 МБ кэша L2, до 192 двунаправленных последовательных линий PCIe Gen4 и до 8 ТБ памяти DDR4-3200 будут развёрнуты летом 2020 года. Также станут доступны две серверные платформы: двухпроцессорная Mt Jade и однопроцессорная Mt Snow в форм-факторах 1U и 2U.

Стартап поделился и некоторой информацией о своей продуктовой дорожной карте: на следующий год намечен выход чипа под кодовым именем Mystique, а на 2022 г. — 5-нанометрового Siryn.

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