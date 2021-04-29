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Рост рынка смартфонов ускорился до 25%

29 апреля 2021 г., 11:08
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Рост рынка смартфонов ускорился до 25%

Темпы восстановления мирового рынка смартфонов в первом квартале года значительно ускорились. По подсчетам IDC, с января по март глобальные поставки выросли на 25,5% «YoY», до 346 млн устройств.

Налицо заметно восстановление спроса за счет интереса к 5G-моделям и отложенного спроса. Впрочем, не стоит забывать, что сравнение происходит с одним из самых провальных периодов в истории рынка — периодом начала пандемии, масштабного нарушения цепочек поставок и локдауна китайских предприятий.

Увеличение поставок отмечалось во всех регионах, однако лидерами оказались Китай (+30%) и страны APeJ (+28%).

Среди заметных событий рассматриваемого периода — окончательный уход Huawei из Тор-5 и укрепление на позициях в списке лучших Xiaomi, OPPO и vivo. Все три китайских вендора заметно укрепились на международных рынках, причем от вынужденного ухода Huawei наилучшим образом расширили присутствие в нижнем и среднем ценовых сегментах. Оставаясь на вершине, Samsung заметно выиграла от ощутимого снижения цен (-200 долл.) на флагманское семейство Galaxy S21. Apple продолжала успешно продвигать iPhone 12.

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