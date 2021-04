Red Hat представила полнофункциональное Kubernetes-решение — Openshift Platform Plus

29 апреля 2021 г., 10:35

Red Hat анонсировала Red Hat Openshift Platform Plus, новую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, призванную помочь заказчикам с комплексным внедрением подхода DevSecOps в гибридных облаках. Представляя собой наиболее полнофункциональное Kubernetes-решение, Red Hat Openshift Platform Plus объединяет все необходимое для создания, развертывания и запуска практически любых приложений на платформе Openshift в любых средах.



Kubernetes является одним из самых быстрорастущих проектов с открытым кодом. Но для применения на предприятии требуется целый ряд дополнительных компонентов, например, средства управления и безопасности. Red Hat Openshift – это Kubernetes для предприятий. Три версии Red Hat Openshift позволяет заказчику выбрать оптимальный вариант для начала работы с этой платформой.



Red Hat Openshift Kubernetes Engine – стартовая версия, предоставляющая корпоративный Kubernetes поверх ОС Red Hat Enterprise Linux CoreOS, обеспечивающая более безопасный запуск контейнеров в гибридном облаке. Red Hat Openshift Container Platform – расширенный вариант, куда входят набор девелоперских и операционных сервисов плюс расширенный инструментарий разработки и модернизации приложений.



Red Hat Openshift Platform Plus включает в себя все возможности Openshift Container Platform и идет дальше, предлагая расширенные функции безопасности, инструментарий для реализации задач на последующих этапах жизненного цикла и глобальный реестр контейнеров. Red Hat Openshift Platform Plus помогает организации повысить уровень безопасности и управлять приложениями, в какой бы локации открытого гибридного облака и в какой бы точке своего жизненного цикла они ни находились.



Red Hat Openshift Platform Plus – это Red Hat Container Platform, дополненный следующими решениями: Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes – обеспечивает безопасность цепочек доставки ПО, ИТ-инфраструктуры и рабочих нагрузок; Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – для сквозной видимости, управления и контроля Kubernetes-кластеров в гибридных и мультиоблачных средах; Red Hat Quay – глобальный масштабируемый и защищенный реестр контейнеров для построения конвейеров сборки приложений, охватывающих различные типы ИТ-инфраструктур.



В составе Red Hat Openshift Platform Plus дебютирует новый продукт Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes. Он разработан на основе технологии StackRox и реализует средства безопасности на уровне платформы Kubernetes для повышения безопасность инфраструктуры и рабочих нагрузок на протяжении всего жизненного цикла приложений.



Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes трансформирует способы защиты облачных рабочих нагрузок за счет расширения и усовершенствования встроенных средств Kubernetes для того, чтобы они могли действовать за пределами этой платформы. С учетом того, что пользователям нужна возможность отслеживать запущенные нагрузки на наличие угроз и проблем безопасности, Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes обеспечивает углубленный сбор и анализ данных на системном уровне, а также предлагает более 60 готовых политик безопасности, которые можно применять и форсировать с момента создания приложения до момента его развертывания и запуска.



Кроме того, Red Hat Openshift Platform Plus помогает организациям снизить риски, применяя подход DevSecOps к безопасности путем интеграции декларативной безопасности в девелоперский инструментарий и рабочие процессы. Это обеспечивает повышенную безопасность программного стека на протяжении всей жизни облачного приложения, от сборки до этапа CI/CD и до промышленной эксплуатацией.



Red Hat Openshift и раньше предлагал широкий набор возможностей, обеспечивающих встроенную безопасности для каждого Kubernetes-кластера, и опирался на средства безопасности Red Hat Enterprise Linux. Однако организации зачастую предъявляют особые требования к безопасности и комплаенсу, которые могут широко варьироваться от отрасли к отрасли или от приложения к приложению. Поэтому разработчики Red Hat Openshift Platform Plus постарались учесть все основные требований безопасности и комплаенса для практически любых приложений и сфер применения, включив соответствующие инструменты, функции и политики в дефолтную конфигурацию «из коробки».



Openshift Platform Plus предоставляет многоуровневые функции безопасности, управления и автоматизации, которые работают в различных инфраструктурах, обеспечивая большую согласованности по всей цепочке доставки ПО и рабочих нагрузок. Входящий в состав этой редакции продукт Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes позволяет пользователям применять согласованные операционные политики безопасности, конфигурации, комплаенса и управления в мультикластерных средах Kubernetes, реализованных на основе как локальных, так и облачных инфраструктур.



В состав Red Hat Openshift Platform Plus также входит Red Hat Quay, глобальный реестр контейнеров с широкими возможностями безопасности для организации защищенных и проверенных конвейеров (pipeline) доставки приложений, охватывающий инфраструктуры различных типов.



Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes уже доступен для загрузки. Выпуск Red Hat Openshift Platform Plus планируется во II квартале 2021 г.

