Рост мирового рынка смартфонов превзошел ожидания экспертов

30 июля 2021 г., 17:34

Аналитики из IDС продолжают отмечать восстановление мирового рынка смартфонов. Сообщается, что во второй четверти 2021 г. глобальные поставки превысили 313 млн устройств, увеличившись на 13,2% "YoY". Более ранние прогнозы говорили о росте не более чем на 12,5%.



Понимая, что пандемия далека от своего завершения, потребители приступили к обновлению имеющихся устройств. Этому способствовал активный ввод в эксплуатацию во многих регионах мира сетей 5G. Кроме того, ситуация с нехваткой комплектующих задела индустрию смартфонов не так сильно, как автомобильную, компьютерную и дисплейную отрасли.



Позиции Huawei продолжают осваиваться конкурентами, а начиная с этого квартала под нож попала и доля заявившей о завершении производства смартфонов LG. Благодаря уходу LG, в США заметно укрепились позиции Motorola, TCL, и OnePlus. От вынужденного сворачивания бизнеса Huawei в наибольшем выигрыше оказались Xiaomi, OPPO, vivo и Apple, причем Xiaomi сумела впервые взобраться на вторую позицию рейтинга ведущих поставщиков.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!