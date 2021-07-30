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Рост мирового рынка смартфонов превзошел ожидания экспертов

30 июля 2021 г., 17:34

Рост мирового рынка смартфонов превзошел ожидания экспертов

Аналитики из IDС продолжают отмечать восстановление мирового рынка смартфонов. Сообщается, что во второй четверти 2021 г. глобальные поставки превысили 313 млн устройств, увеличившись на 13,2% "YoY". Более ранние прогнозы говорили о росте не более чем на 12,5%.

Понимая, что пандемия далека от своего завершения, потребители приступили к обновлению имеющихся устройств. Этому способствовал активный ввод в эксплуатацию во многих регионах мира сетей 5G. Кроме того, ситуация с нехваткой комплектующих задела индустрию смартфонов не так сильно, как автомобильную, компьютерную и дисплейную отрасли.

Позиции Huawei продолжают осваиваться конкурентами, а начиная с этого квартала под нож попала и доля заявившей о завершении производства смартфонов LG. Благодаря уходу LG, в США заметно укрепились позиции Motorola, TCL, и OnePlus. От вынужденного сворачивания бизнеса Huawei в наибольшем выигрыше оказались Xiaomi, OPPO, vivo и Apple, причем Xiaomi сумела впервые взобраться на вторую позицию рейтинга ведущих поставщиков. 

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