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AMD показала рост квартальной выручки на 99% до 3,85 млрд долл.

30 июля 2021 г., 16:51
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AMD показала рост квартальной выручки на 99% до 3,85 млрд долл.

Компания Advanced Micro Devices опубликовала результаты за второй квартал, заявив о значительном росте продаж всех своих продуктов.

Выручка поднялась на 99% до 3,85 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошла оценку аналитиков в 3,62 млрд долл.

Рост чистой прибыли составил 352% до 710 млн долл.

AMD зафиксировала значительный рост во всех сегментах, поддерживаемый устойчивыми продажами настольных компьютеров, ноутбуков и процессоров.

Выручка от микропроцессоров для ПК и графики выросла на 65% по сравнению с прошлым годом благодаря более высоким средним продажным ценам (ASP) как для клиентских систем, так и для графических процессоров.

Направление Enterprise, Embedded and Semi-Custom выросло на 183% по сравнению с прошлым годом благодаря высокому спросу на процессоры EPYC и заказным продуктам.

Президент и главный исполнительный директор компании Лиза Су заявила: «Мы растем значительно быстрее, чем рынок, с высоким спросом на все наши предложения. Теперь мы ожидаем, что наша годовая выручка в 2021 году вырастет примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом».

В третьем квартале AMD прогнозирует выручку на уровне 4,1 млрд долл. (плюс-минус 100 млн долл.), что представляет собой последовательный квартальный рост на 6% благодаря устойчивому росту ее решений для центров обработки данных и игрового сегмента.

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