Енергоефективність інтелектуального модульного ЦОД Huawei сягнула рекордного показника в 1,111

30 июля 2021 г., 18:17

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Як заявила компания Інтелектуальний модульний центр обробки даних Huawei встановлює нові стандарти у галузі.



Дослідний інститут хмарних обчислень і великих даних, провідний департамент Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій (CAICT), а також організація The Green Grid China (TGGC) провели тестування ЦОД Huawei. Його середній коефіцієнт енергоефективності (PUE) становив 1,111. Це найнижчий зареєстрований показник у галузі. Попередній рекорд було зафіксовано у листопаді 2018 року — 1,245.



CAICT провів сертифікацію і тестування з імітацією в лабораторії різних температурних режимів у діапазоні від –5°C до 35°C, щоб протестувати PUE в умовах різного клімату і навантажень. PUE розраховується на основі коефіцієнтів розподілу клімату в різних регіонах, щоб отримати середньорічний показник у цьому районі.



PUE є важливим показником вимірювання енергоефективності центру обробки даних. Чим менший цей показник, тим вища енергоефективність дата-центру. Досі середній показник PUE у галузі становив 1,5. Це означає, що IT-обладнання споживає 67% від загальної потужності центру обробки даних, а решта 33% споживається іншими системами. Щорічний середній показник PUE в 1,111 означає скорочення енергоспоживання на 25% загалом порівняно з PUE в 1,5.



«Китай став другим за розміром і темпами зростання ринком центрів обробки даних у світі. Високе енергоспоживання стане важливим фактором, що обмежуватиме розвиток дата-центрів. Аби скерувати розвиток галузі ЦОД до «зеленого» та енергоефективного майбутнього, TGGC і CAICT запросили галузевих експертів розробити й оновити специфікації тестування PUE інтелектуальних модульних центрів обробки даних. Новий рекорд тестування PUE інтелектуального модульного центру обробки даних Huawei має велике значення для галузі. Це досягнення сприятиме розвитку екологічного та енергоефективного майбутнього галузі дата-центрів, а також скороченню викидів вуглецю», — пояснив Чжан Сун (Zhang Song), заступник голови правління TGGC.



«Інтелектуальний модульний центр обробки даних Huawei посідає провідні позиції на ринку сьомий рік поспіль. Значні інвестиції у нові технології є запорукою успіху і лідерства Huawei. Рішення для інтелектуальних модульних центрів обробки даних Huawei нового покоління застосовує технологію природного охолодження. Вона може повністю використовувати природні джерела охолодження у регіонах із прохолодним кліматом і скорочувати енергоспоживання системи охолодження. Окрім того, завдяки автоматичній оптимізації Huawei iCooling AI може налаштовувати систему охолодження і забезпечувати більш енергоефективні рішення для центрів обробки даних», — зазначив Чень Дунфен (Chen Dongfeng), генеральний директор напряму інтелектуальних модульних центрів обробки даних Huawei.



Енергозбереження і скорочення викидів центрів обробки даних — не лише галузевий тренд, а й аспект соціальної відповідальності компаній. Huawei і надалі впроваджуватиме інновації та застосовуватиме передові технології, щоб сприяти більш екологічному, надійному і стійкому розвитку галузі ЦОД, а також досягненню вуглецевої нейтральності.

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