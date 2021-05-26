Рост мирового рынка ПК в 2021 г. превысит 18%

26 мая 2021 г., 16:15

Несмотря на сохраняющиеся опасения в части острого дефицита отдельных полупроводниковых компонентов, мировой компьютерный рынок сохраняет высокие темпы развития. Как ожидают в IDC, по итогам 2021 г. глобальные поставки традиционных ПК увеличатся на 18,1%, что будет соответствовать 357 млн отгруженных устройств.

Уже в будущем году аналитики предрекают рынку сужение на 2,9% «YoY», однако это существенно не повлияет на среднегодовую позитивную динамику — показатель CAGR за период с 2020 по 2025 г. достигнет 3%.

Как ожидается, на фоне масштабного перехода полупроводниковой индустрии на более совершенные технологические процессы ситуация с нехваткой отдельных компонентов (драйверы и контроллеры дисплеев, процессоры, сенсоры, PMIC) нормализуется в конце третьего квартала текущего года. Исключение негативного влияния обозначенной проблемы на индустрию случится не ранее второго полугодия 2022 г.

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