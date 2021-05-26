Суд США снял ограничения, установленные в отношение Xiaomi

26 мая 2021 г., 16:45

Компания Xiaomi официально сообщила, что 25 мая 2021 года, в 16:09 по североамериканскому восточному времени, Окружной суд федерального округа Колумбия издал окончательное постановление об отмене решения Министерства обороны США про определение Компании как «Китайской коммунистической военной компании» (CCMC). Отменив определение, суд официально снял все ограничения относительно возможности американских лиц покупать или хранить ценные бумаги компании.



Xiaomi подчеркнула, что является публичной и независимой корпорацией. «Компания и далее будет производить качественную потребительскую электронику и предоставлять услуги своим пользователям, предлагая лучшие продукты по честным ценам, чтобы каждый человек в мире мог наслаждаться лучшей жизнью благодаря инновационным технологиям», отмечается в заявлении.

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