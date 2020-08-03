McAfee выпускает проактивное решение безопасности MVISION Insights

3 августа 2020 г., 15:35

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Компания McAfee объявила о выпуске проактивного решения безопасности McAfee MVISION Insights, которое позволяет реагировать и настраивать компенсирующие меры защиты до начала атак. Данное решение отвечает за оперативный сбор новейших сведений об угрозах в глобальном масштабе.

Злоумышленники находят все новые способы оставаться незамеченными и осуществлять более сложные атаки. Чтобы помочь организациям быть на шаг впереди, компания McAfee модернизировала свою платформу по защите конечных точек и дополнила возможностями MVISION Insights.

Используя глобальную телеметрию, поступающую от миллиарда датчиков, передовые исследования McAfee по угрозам, а также данные получены с помощью искусственного интеллекта, MVISION Insights позволяет автоматически отслеживать новые атаки в различных регионах и даже на отдельные отрасли. Благодаря этому, решение предоставляет организациям актуальную и упреждающую информацию об угрозах и активных глобальных кампаниях, включая описания и признаки взлома. Данная информация важна для оценки того, насколько те или иные угрозы распространены, какие последствия они могут иметь, и могут ли специалисты ИБ их заблокировать. Оценка степени защищенности с помощью MVISION Insights в сочетании со способностью принимать упреждающие меры до начала атак, дает возможность оперативно и заблаговременно повышать надежность защиты.

Интеграция MVISION Insights значительно расширяет возможности платформы McAfee для защиты конечных точек, помогая подразделениям ИБ быстрее реагировать на сложные атаки и расследовать их более эффективно.

Платформа McAfee для защиты конечных точек включает в себя MVISION Insights и другие технологии, которые обеспечивают: управление поверхностью атаки – предотвращение новых угроз в упреждающем режиме; предотвращение атак – реализация многоуровневой защиты от сложных вредоносных программ; обнаружение угроз – обнаружение сложных угроз и повышение скорости реагирования; проведение расследований – расширенные возможности по расследованию благодаря XDR (Extended Detect&Response); реагирование на инциденты – реагирование на угрозы за секунды; снижение совокупной стоимости эксплуатации систем и упрощение процессов.

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