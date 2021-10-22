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Рост мирового компьютерного рынка превысил 9%

22 октября 2021 г., 10:25
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Рост мирового компьютерного рынка превысил 9%

Несмотря на ощутимые перебои с поставками комплектующих, глобальный компьютерный рынок сумел отчитаться ростом поставок шестой квартал кряду. По оценкам аналитиков Counterpoint Research, в третьей четверти 2021 г. отгружено 84,2 млн устройств, что на 9,3% больше в годовом сопоставлении. Впрочем, позитивная динамика замедлилась — предыдущие четыре квартала рост описывался двузначным числом.

Спрос на системы со стороны коммерческих заказчиков активно увеличивался, тогда как темпы роста поставок в потребительском сегменте заметно снизились. Наиболее крупный провал был отмечен у хромбуков, что во многом связывалось с завершением крупных государственных и образовательных заказов.

С долей в размере 23,9%, Lenovo сохранила верхнюю строку рейтинга. Вследствие спада интереса к ноутбукам и перебоями в поставках отдельных комплектующих, HP упала в натуральном выражении на 6% и оставила за собой лишь 20,5% рынка. Благодаря активному переходу приверженцев Apple на системы с чипами М1, поставки вендора выросли на 11%. ASUS сумела выйти в плюс как в корпоративном, так и в потребительском сегментах.

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