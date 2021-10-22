Кризис с поставками чипов заставил Raspberry Pi впервые поднять цену

22 октября 2021 г., 9:35

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В феврале прошлого года британский производитель одноплатный компьютеров Raspberry Pi снизил цену двухгигабайтной конфигурации Pi 4 на 10 долларов (до $35), однако на сегодняшний день она вернулась к $45.

«Увеличение затрат, вызванное текущим дефицитом, делает этот продукт при такой сниженной цене в настоящее время экономически нежизнеспособным. Поэтому мы временно возвращаем его на $45», — заявил генеральный директор Raspberry Pi, Эбен Аптон (Eben Upton), отметив, что Raspberry Pi, до сих пор ещё никогда не приходилось повышать цену на свои продукты.

В 2021 году Raspberry Pi по прогнозам выпустит семь миллионов единиц продукции — почти столько, сколько было произведено в рекордном 2020 году. Это также прерывает тенденцию постоянного увеличения производства Raspberry Pi на заводе Sony в Великобритании.

Аптон сказал, что в дефиците в этом году окажутся Raspberry Pi Zero и 2-гигабайтный вариант Raspberry Pi 4. Перебои поставок ударят сильнее всего по моделям, базирующимся на старых, 40-нанометровых микросхемах, включая Compute Module 3, Compute Module 3+, Raspberry Pi 3B и Raspberry Pi 3B+.

Заказчикам из индустрии, использующим Raspberry Pi 3B+, Аптон рекомендует перейти на Pi 4 с 1 ГБ памяти. В нём используется тот же беспроводной чипсет с такой же модульной сертификацией FCC, что и в Pi 3B+, что поможет «снизить затраты на миграцию».

«Мы ожидаем, что в течение следующих двенадцати месяцев у нас будет достаточно 28-нм кремния для поддержки как существующих клиентов Raspberry Pi 4 и Compute Module 4, так и переходящих с Raspberry Pi 3B+; и мы наблюдаем первые признаки того, что ситуация в цепочке поставок начинает улучшаться» — сказал он.

Raspberry Pi также возвращает 35-долларовую модель Pi 4 с 1 ГБ памяти. Её продажи были прекращены одновременно со снижением цены на двухгигабайтную версию. По словам Аптона, возврат этого варианта должен поддержать тех промышленных клиентов, которые используют в своих решениях Pi 4 2 ГБ.

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