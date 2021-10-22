nova 9 — новый флагманский молодежный смартфон Huawei

22 октября 2021 г., 11:05

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Подразделение Huawei Consumer Business Group анонсировало новый флагманский смартфон nova 9 для молодежи.

Среди реализованных в nova 9 технологий камеры отмечаются светофильтр RYYB (CFA) и XD Fusion Engine. В модели установлен изогнутый дисплей с быстрым откликом и частотой обновления 120 Гц, а возможности интеллектуального сотрудничества Device+ призваны улучшить взаимодействие между смартфоном и другими устройствами Huawei.

Huawei nova 9 оснащен системой камер, куда входит 50-мегапиксельный модуль Ultra Vision, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, макрокамера и камера глубины резкости. Также она включает большой 1/1,56-дюймовый сенсор и RYYB CFA с более высокой светочувствительностью, поглощающий на 40% больше света по сравнению со стандартным RGGB-сенсором. Это позволяет делать высококачественные фото и видео даже в условиях слабого освещения. Так, яркие части изображения получаются не засвеченными, а темные — более четкими и детализированными.

Технология XD Fusion Engine в смартфоне Huawei nova 9 применяет сложные техники вычислительной фотографии для улучшения качества и детализации изображения. Для съемки динамичных и неподвижных кадров можно применить интеллектуальное распознавание снимков (AI Snapshot recognition), обеспечивающее высокую четкость при фиксации важных моментов.

Huawei nova 9 оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой высокого разрешения, которая как и основнаяя камера поддерживает съемку в формате 4K и технологию стабилизации видео AIS (AI Image Stabilisation).

Благодаря функции непрерывной записи видео с фронтальной/основной камер пользователи могут переключаться между камерами, фиксируя историю в одном видеофайле. Функция двойного видео Dual-View позволяет снимать реакции на события в режиме реального времени, одновременно используя фронтальную и основную камеры без необходимости дальнейшей обработки видео.

Благодаря приложению Petal Clip пользователи могут выбирать множество разных видеошаблонов, прежде чем публиковать их в соцсетях. Кроме того, сложные процессы обработки упрощены благодаря функциям Video Search (поиск видео) и One-Click Video Creation (создание видео в один клик). Необходимо просто ввести ключевое слово для изображения и видео при поиске в «Галерее», и устройство интеллектуально идентифицирует соответствующее медиа. Далее просто запускается режим «Редактировать».

Также Huawei nova 9 поддерживает функцию дистанционной съемки (Remote Shutter), которая упрощает съемку групповых фото и видео со штатива.

Смартфон Huawei nova 9 оснащен новым 6,57-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Грани слева и справа экрана уменьшены, что улучшает опыт просмотра контента. Дисплей воспроизводит до 1,07 млрд цветов и поддерживает частоту дискретизации 300 Гц для улучшенного отклика. Экран поддерживает цветопередачу P3.

Толщина смартфона составляет 7,77 мм, а вес — 175 г. Huawei nova 9 доступен в новом синем цвете — Starry Blue. Он создан благодаря процессу Starry Flash AG Glass, который придает уникальную текстуру корпусу с акцентом на модули камеры.

В Huawei nova 9 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G и применяется собственная ИИ-технология Huawei для интеллектуального определения приоритетных задач и оптимизации производительности.

Процессор дополнен новой системой охлаждения, которая объединяет систему жидкого охлаждения VC Liquid Cooling и графен для быстрого и эффективного теплоотвода. Также Huawei nova 9 поддерживает новую технологию Touch Turbo.

В модели Huawei nova 9 устновлен аккумулятор емкостью 4300 мА*ч с технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66 Вт.

В Huawei nova 9 реализована функция одновременного пользования несколькими устройствами Device+. Она поддерживает такие устройства как FreeBuds, MatePad и MateBook. Пользователи могут нажать на иконку Huawei MatePad, чтобы активировать многоэкранное взаимодействие смартфон-планшет, Huawei MateBook для многоэкранного взаимодействия смартфон-ПК или Huawei FreeBuds, чтобы переключиться на наушники Huawei.

Благодаря распределенной файловой системе Huawei nova 9 может функционировать как внешнее устройство хранения с беспроводным подключением для ПК. Например, когда пользователи пишут электронные письма на ПК, они могут добавлять файлы со смартфона. Также во время просмотра изображений из интернета на ПК пользователи могут сохранять их на смартфон.

Смартфон Huawei nova 9 (с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ) доступен в двух цветах — «Звездно-голубом» (Starry Blue) и черном. Информация о начале продаж смартфона nova 9 в Украине будет предоставлена позже. Оформив предзаказ, покупатели получат наушники FreeBuds 4 в подарок.

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