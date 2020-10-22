Рост глобальных расходов на ИТ возобновится в 2021 г.

22 октября 2020 г., 15:35

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Аналитики из Gartner оценивают спад глобальных ИТ-расходов по итогам 2020 г. в размере 5,4% «YoY». Объем рынка снизится до 3,6 млрд долл., однако уже в будущем году ожидается возобновление роста. Согласно ожиданиям, при позитивной динамике в размере 4%, объем рынка в 2021 г. превысит 3,8 млрд долл.

После спада во всех ключевых сегментах, в будущем году лучшая позитивная динамика (+7,2% «YoY») окажется в сегменте корпоративного ПО. Его развитие будет обусловлено высоким интересом к внедрению и поддержке решений для удаленной работы, дистанционного обучения и телемедицины. Не менее высокий показатель увеличения выручки (+5,2%) покажет направление, объединяющее решения для центров обработки данных. «Гиперскейлеры» продолжат активно развивать новые ЦОД. Обычные организации не будут особо не отстаапть, возвращаясь к временно отложенным планам по расширению имеющейся инфраструктуры.

Аналитики особо подчеркивают, что за период экономической стагнации, вызванной пандемией коронавируса, у корпоративного сектора накопилось много нереализованных ИТ-инициатив. Средства для их внедрения в настоящее время ограничены, поэтому будут расставляться четкие приоритеты. В частности, в ущерб обновлению мобильных телефонов, печатной периферии будут развиваться IaaS, решения для управления взаимоотношения с клиентами и т.д.

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