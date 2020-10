Visa Tap to Phone позволит предпринимателям расширить прием бесконтактных платежей

22 октября 2020 г., 14:55

0

Tweet

Технология Tap to Phone от Visa, которая сегодня доступна более чем в 15 странах, включая Украину, позволяет предприятиям принимать бесконтактные платежи на любом устройстве Android со встроенным NFC-модулем без необходимости устанавливать дополнительное оборудование.

По мере того как мир все чаще переходит на цифровые платежи в условиях Covid-19 , простое мобильное приложение способно помочь миллионам предпринимателей быстро и безопасно принимать бесконтактную оплату, делая оформление заказов удобнее для клиентов. После пилотного внедрения Visa Tap to Phone в прошлом году компания объявила о доступности технологии в более чем 15 странах с планами расширения в США и привлечения более 35 новых партнеров, включая партнеров Visa Ready for Tap to Phone.

Tap to Phone превращает смартфоны или планшеты Android в бесконтактные терминалы для точек продаж (softPOS) без дополнительного оборудования. Этот экономически выгодный инструмент помогает предприятиям легко стать частью цифровой экономики, предотвратить снижение уровня продаж и улучшить оборот, обеспечивая прием бесконтактных платежей повсеместно и в любое время.

Приложение является частью программы Visa по поддержке 50 млн. малых и микропредприятий в цифровой среде. Уже сейчас количество предпринимателей, использующих Tap to Phone, выросло на 200% за последний год, и теперь услуга доступна во многих странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Недавно Tap to Phone был запущен в Украине, Беларуси, Казахстане, Малайзии, Перу, России и Южной Африке, совсем скоро им смогут воспользоваться в Бразилии, Италии, Великобритании и других странах.

В опросе, проведенном Visa, 63% представителей микро- и малого бизнеса заявили, что они склонны использовать Tap to Phone, и более 50% потребителей заявили, что они хотят оплачивать покупки с помощью Tap to Phone при условии доступности в точке продажи.

«Упрощение оплаты покупок – один из способов улучшить качество обслуживания клиентов. Технология Tap to Phone позволяет быстро обрабатывать платежи с помощью мобильных телефонов. Для этого предпринимателям не требуется специальное оборудование, знания или навыки», – комментирует Вера Платонова, старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Уровень распространения бесконтактных платежей стремительно растет в эпоху Covid-19 . По данным Visa (PDF, EN), количество бесконтактных платежей выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В недавнем опросе Visa (PDF, EN) почти половина потребителей (48%) заявили, что не будут совершать покупки в магазине, который предлагает только способы оплаты, требующие контакта с кассиром или с устройством для считывания карт, поэтому для торгово-сервисных предприятий критически важно расширить методы приема платежей и не ограничиваться наличными.

Согласно данным Visa, ежедневное питание, транспортные расходы и покупка продуктов – самые распространенные категории использования решений softPOS. Тем не менее, Tap to Phone может улучшить потребительский опыт другими способами, включая:

Уменьшение очередей: при обязательном социальном дистанцировании на 1,5 м очереди могут становиться еще больше. Tap to Phone помогает быстро принять платеж у клиентов в любом месте магазина;

Транспорт: в Беларуси и Японии компания Visa первой продемонстрировала, как функция Tap to Phone может помочь устранить необходимость в отдельных билетах и валидаторах;

Повсеместный и сервис-ориентированный бизнес: осуществляйте продажи в любом месте и получайте оплату мгновенно без POS-терминала или дополнительных платежных аксессуаров;

Оплата при доставке: Tap to Phone способствует упрощению процесса оплаты покупок при доставке, устраняя необходимость в наличных средствах и касании во время транзакции.

Кроме того, программа Visa Ready для Tap to Phone поможет быстро отслеживать доступность продуктов по всему миру и сократить время функциональной оценки для провайдеров решений с почти двух месяцев до нескольких часов. Visa Ready для Tap to Phone теперь позволяет технологическим компаниям пройти сертификацию Visa Ready, давая предпринимателям уверенность в том, что технологическое решение, выбранное ими, соответствует высоким стандартам безопасности Visa.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!