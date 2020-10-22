Qualcomm выпустила полное портфолио чипов для инфраструктуры 5G

22 октября 2020 г., 16:05

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Компания Qualcomm Technologies анонсировала полное портфолио полупроводниковых 5G-платформ для различных сценариев развертывания инфраструктуры, от базовых макростанций с технологией massive MIMO до компактных микростанций.



Как отмечается, цель разработки — ускорить стимулируемый технологиями 5G переход экосистемы сотовой связи к виртуализованным и взаимно совместимым сетям. Qualcomm Technologies представила три новые платформы 5G RAN: радио модуль Qualcomm Radio Unit, распределенный модуль Qualcomm Distributed Unit и распределенный радио-модуль Qualcomm Distributed Radio Unit. Новые платформы — это первые в мире специализированные решения, предназначенные для развертывания нового поколения конвергентных, открытых и виртуализованных сетей радиодоступа (virtualized RAN, vRAN). Новые решения дадут возможность OEM-производителям инфраструктурного оборудования преобразовать частные и публичные беспроводные сети в платформу для инноваций и полностью раскрыть потенциал 5G.

«Наша экспертиза в области 5G и глобальное технологическое лидерство уникально позиционируют Qualcomm Technologies для того, чтобы обеспечить полнофункциональную платформу для горизонтальной инфраструктуры, которая позволит крупномасштабно развертывать инновационные, высокопроизводительные, виртуализованные модульные сети 5G, — заявил Кристиано Амон (Cristiano Amon), президент, Qualcomm Incorporated. — Чтобы сделать развертывание таких сетей реальностью, мы тесно сотрудничаем с операторами мобильной связи, производителями сетевого оборудования, органами стандартизации и другими ключевыми игроками».



Портфолио 5G RAN позволит различным производителям сетевого оборудования ускорить разработку и коммерциализацию оборудования и функционала vRAN, соответствующих требованиям 5G для частных и публичных сетей. Полностью масштабируемая и чрезвычайно гибкая архитектура новых платформ дополняет линейку 5G-RAN-платформ Qualcomm для малых сот и поддерживает все варианты функционального разделения 5G между распределенными блоками (Distributed Unit, DU) и радиоблоками (Radio Unit, RU) в проектах с применением макро- и микроразвертываний.



Новые решения опираются на богатый опыт Qualcomm Technologies, которая занималась коммерциализацией оборудования для сетей 3G еще в 1900-х и 2000-х годах, а также на новейшие разработки компании, включая представленные в последнее десятилетие чипсеты для малых сот. Инфраструктурные решения Qualcomm Technologies стали основой первой в мире масштабной сети vRAN японского оператора Rakuten Mobile.





Новые решения предлагают масштабируемую поддержку инфраструктур различного уровня, от базовых макростанций с технологией massive MIMO до малых сот.



Высокопроизводительная модемная радиосистема Modem-RF - платформы Qualcomm 5G RAN разработаны для обеспечения высочайшего качества радиосвязи, в том числе с применением мощных систем большой емкости. В них используется комплексная модемная система 5G Modem-RF, включающая блок обработки входных сигналов, трансивер, входные каскады и антенны.



Предусмотрена возможность создания высокопроизводительных виртуализованных продуктов с интегрированным аппаратным ускорением. Гибкая архитектура vRAN с аппаратными ускорителями для модема и предварительной обработки сигнала обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку и позволяет создавать энергоэффективное и компактное оборудование.



Гибкие, масштабируемые, взаимно совместимые интерфейсы - поддержка всех ключевых опций функционального разделения 5G между DU и RU позволяет разукрупнить RAN на стандартизованные и взаимно совместимые модульные компоненты.



Предлагается интегрированное решение для миллиметрового (mmWave) и Sub-6 диапазонов. Встроенная одновременная поддержка обработки первичного сигнала Sub-6 и mmWave в DU и глобальная поддержка в радиоблоке RU 5G-диапазонов sub-6 и mmWave и 4G-диапазонов.



Сегодня Qualcomm Technologies переходит к инфраструктуре следующего поколения вместе с крупнейшими операторами мобильной связи.

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