OpenAI випустила Deep Research

3 февраля 2025 г., 13:47

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OpenAI анонсувала новий продукт - Deep Research, який, за її словами, проводить багатоетапні дослідження для вирішення складних завдань.

Зазначається, що це особливий режим для ChatGPT, у якому рішення у режим високої автономності може проводити тривалі глибокі дослідження. Серед іншого самостійно виробляти план робіт, шукати необхідну інформації у інтернеті, агрегувати і аналізувати знайдені дані за допомогою Python-скриптів.

Deep Research працює на базі версії майбутньої моделі OpenAI o3 і може аналізувати текст, зображення та PDF-файли, щоб створити вичерпний звіт на рівні дослідницького аналітика, заявили в компанії.«Він робить за десятки хвилин те, на що людині знадобилося б багато годин», - наголошують в OpenAI.

В компанії також додали, що Deep Research все ще перебуває на ранніх стадіях і має обмеження. «Він може мати труднощі з розрізненням достовірної інформації від чуток, і в даний час демонструє слабкість в калібруванні довіри, часто не в змозі точно передати невизначеність», - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що Deep Research це великий крок в автономності АІ - навіть «розумні» (reasoning) моделі від OpenAI хоч і здатні вестидовгий ланцюжок міркувань, але нездатні настільки активно користуватися різними інструментами для збору інформації та її обробки.

Новий сервіс вже доступний у на веб-версії ChatGPT, а в лютому його буде поширене на мобільні та десктопні додатки, повідомляє OpenAI.

Deep research - це другий AI-агент, запущений OpenAI в цьому році, після того, як в січні компанія представила інструмент під назвою Operator, який може виконувати різні завдання, наприклад, створювати списки справ або допомагати з плануванням відпустки.

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