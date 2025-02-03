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OpenAI випустила Deep Research

3 февраля 2025 г., 13:47
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OpenAI анонсувала новий продукт - Deep Research, який, за її словами, проводить багатоетапні дослідження для вирішення складних завдань.
 
Зазначається, що це особливий режим для ChatGPT, у якому рішення у режим високої автономності може проводити тривалі глибокі дослідження. Серед іншого самостійно виробляти план робіт,  шукати необхідну інформації у інтернеті, агрегувати і аналізувати знайдені дані за допомогою Python-скриптів.
 
Deep Research працює на базі версії майбутньої моделі OpenAI o3 і може аналізувати текст, зображення та PDF-файли, щоб створити вичерпний звіт на рівні дослідницького аналітика, заявили в компанії.«Він робить за десятки хвилин те, на що людині знадобилося б багато годин», - наголошують в OpenAI.
 
В компанії також додали, що Deep Research все ще перебуває на ранніх стадіях і має обмеження. «Він може мати труднощі з розрізненням достовірної інформації від чуток, і в даний час демонструє слабкість в калібруванні довіри, часто не в змозі точно передати невизначеність», - йдеться в повідомленні.
 
Також підкреслюється, що Deep Research це великий крок в автономності АІ - навіть «розумні» (reasoning) моделі від OpenAI хоч і здатні вестидовгий ланцюжок міркувань, але нездатні настільки активно користуватися різними інструментами для збору інформації та її обробки.
 
Новий сервіс вже доступний у на веб-версії ChatGPT, а в лютому його буде поширене на мобільні та десктопні додатки, повідомляє OpenAI.
 
Deep research - це другий AI-агент, запущений OpenAI в цьому році, після того, як в січні компанія представила інструмент під назвою Operator, який може виконувати різні завдання, наприклад, створювати списки справ або допомагати з плануванням відпустки.
 

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