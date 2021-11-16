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Поставки хромбуков и планшетов упали впервые с начала пандемии

16 ноября 2021 г., 16:35
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IDC сообщает, что после пяти кварталов уверенного роста поставок, вызванного необходимостью организации мест для удаленной работы и дистанционного обучения, глобальный спрос на хромубки и планшеты заметно просел. В третьем квартале 2021 г. было отгружено 6,5 млн хромбуков (-29,8% «YoY») и 42,3 млн планшетов (-9,4%). Впрочем, зафиксированные неутешительные цифры еще и результат сравнения с прошлогодним пиковым периодом спроса.

Поставки хромбуков и планшетов упали впервые с начала пандемии

Спад в сегменте хромбуков стал следствием снижения интереса на развитых рынках, традиционно осваивавших львиную долю устройств. Спрос на развивающихся рынках продолжал расти, однако их доля в общем объеме — не более 13%.

Поставки хромбуков и планшетов упали впервые с начала пандемии

Поставки планшетов в прошлом году увеличивались вследствие действия многих факторов, в том числе благодаря универсальности последних, нехватки компонентов в сегменте традиционных компьютеров и сравнительно низких цен на многие модели. Несмотря на замедление спроса, коммерческое применение планшетов стабильно расширяется, а многие отрасли, в том числе здравоохранение, логистика и банковское дело, активно внедряют их в свою повседневную деятельность.

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