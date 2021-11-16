Квартальная выручка EPAM приблизилась к миллиарду долларов

16 ноября 2021 г., 15:55

Компания EPAM Systems, объявила итоги по результатам деятельности в третьем квартале.



Сообщается, что объем выручки вырос на 51,6% по сравнению с аналогичным показателем 3 квартала 2020 года и составил 988,5 млн долл.



Численность сотрудников EPAM на сегодняшний день составляет более 52650, в их числе 47050 производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 39,4%.



По итогам всего 2021 года EPAM прогнозирует рост выручки как минимум на 40%.

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