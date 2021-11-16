Квартальная выручка EPAM приблизилась к миллиарду долларов

Компания EPAM Systems, объявила итоги по результатам деятельности в третьем квартале.
Сообщается, что объем выручки вырос на 51,6% по сравнению с аналогичным показателем 3 квартала 2020 года и составил 988,5 млн долл.
Численность сотрудников EPAM на сегодняшний день составляет более 52650, в их числе 47050 производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 39,4%.
По итогам всего 2021 года EPAM прогнозирует рост выручки как минимум на 40%.
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