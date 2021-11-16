Дохід «Vodafone Україна» у третьому кварталі збільшився на 8% до 5,2 млрд грн

16 ноября 2021 г., 17:25

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Оператор зв'язку «Vodafone Україна» оголосив результати діяльності у третьому кварталі. Як повідомляється, у звітному періоді група компаній поліпшила основні фінансові показники. Так, дохід у липні-вересні склав 5,2 млрд грн, що на 8% більше результатів аналогічного періоду минулого року.

Решта фінансових показників групи в III кварталі також демонструють стійке зростання у річному зіставленні. Показник OIBDA збільшився на 10% – до 2,8 млрд грн. Маржа OIBDA виросла рік до року на 1,0 п.п. до 54,4%. Чистий прибуток перевищив 1 млрд грн.

Основним фактором зростання стало збільшення споживання послуг зв'язку у voice&data тарифах. Поступове відновлення рівня доходів від роумінгу також вплинуло на зростання доходів Vodafone.

Капітальні інвестиції «Vodafone Україна» у третій чверті року склали 591 млн грн і в основному спрямовані на розвиток інфраструктури високошвидкісного інтернету. Загальні інвестиції компанії у будівництво мереж швидкісного мобільного інтернету досягли 30,9 млрд грн.

Акцент на розвиток мережі 4G і зростання кількості дата-користувачів позначився на збільшенні споживання дата-послуг і, відповідно, ARPU на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У третьому кварталі показник склав 86,4 грн.

Абонентська база Vodafone також демонструє позитивну тенденцію і сягає 19 млн клієнтів. При цьому триває стале зростання у сегменті контрактних і корпоративних підключень, вже традиційно збільшується кількість нових підключень у сегменті IoT.

Нагадаємо, у третьому кварталі «Vodafone Україна» завершила придбання компанії Vega. Метою покупки є подальший розвиток бізнесу в сфері телекомунікацій, зокрема послуг фіксованого зв'язку.

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