Пользователи самостоятельно смогут ремонтировать устройства Apple

18 ноября 2021 г., 9:15

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Как сообщает CNBC, в среду Apple объявила о новой программе, которая позволит покупателям производить ремонт самостоятельно, покупая запчасти для ремонта своих iPhone или Mac. Программа сначала позволит владельцам iPhone менять экран, аккумулятор или камеру, а другие компоненты появятся позже.



Этот шаг кажется значимой победой для сторонников «права на ремонт» и поворотным моментом для Apple. Ремонтные мастерские и лоббисты, поддерживающие реформу ремонта, призвали законодателей ввести ряд правил, которые позволили бы расширить доступ к руководствам и запчастям официального происхождения. Но Apple на протяжении многих лет была против того, чтобы клиенты могли чинить свои собственные продукты, в частности, ссылаясь на проблемы с безопасностью или производительностью из-за использования сторонних компонентов. Компания также продает услугу AppleCare + по подписке для своих продуктов, которая предлагает потребителям ремонт по более низкой цене, чем у тех, у кого нет такой подписки.



Услуга будет доступна для iPhone 12 и iPhone 13 в США. Позже компания будет продавать запчасти, чтобы потребители могли ремонтировать свои Mac, работающие на чипе Apple M1.



Клиенты смогут покупать запчасти в интернет-магазине Apple, а заказы будут включать руководство по ремонту. Пользователи, которые позже возвращают использованные детали на переработку, могут получить кредит на следюущую покупку.



Наблюдатели отмечают, что администрация Байдена и Федеральная торговая комиссия заявили, что уделяют особое внимание праву пользователей на ремонт, что, возможно, вынудило Apple действовать в этом направлении. В своем указе о конкуренции президент Байден поручил Федеральной торговой комиссии рассмотреть правила, предотвращающие «несправедливые антиконкурентные ограничения на ремонт со стороны третьих сторон или самостоятельный ремонт пользователями их устройств».



«Самостоятельный ремонт предназначен для отдельных технических специалистов, обладающих знаниями и опытом в области ремонта электронных устройств», - говорится в сообщении компании. «Для подавляющего большинства клиентов посещение профессионального сервисного центра с сертифицированными специалистами, использующими оригинальные запчасти Apple, - самый безопасный и надежный способ решить проблему».



У Apple также есть «Программа независимого ремонта» (Independent Repair Program), которая позволяет ремонтным мастерским пройти сертификацию и заключить договор с Apple, чтобы получить доступ к сертифицированным инструментам и руководствам производителя.

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