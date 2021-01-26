Перспективы 5G IoT

26 января 2021 г., 17:24

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Аналитики Kearney опубликовали интересную инфографику с наглядным представлением состояния сегмента IoT-решений с поддержкой технологии 5G.

Мобильная связь пятого поколения уже становится реальностью. Процесс разворачивания 5G-сетей уже в самом разгаре. В отчете GSA, опубликованном в августе 2020 г., сообщается о коммерческой эксплуатации 92 сетей с поддержкой 5G в 38 станах мира. А о планах развернуть такие сети заявило 392 оператора в 126 странах. Поэтому не удивительно, что прогнозируется взрывной рост числа 5G-устройств: с 11 млн шт в 2020 г. до 1,2 млрд в 2025 г.

Прогноз развития сферы IoT также охватывается указанной выше оценкой. Понятно, что ныне существующие IoT-решения создавались с учетом возможностей имеющихся сетей передачи данных. Но следует иметь ввиду, что применяемые сейчас для работы IoT-платформ протоколы NB-IoT и CAT M1 LTE станут неотъемлемой составляющей ядра 5G. Что позволит продолжить эксплуатацию уже существующих IoT-комплесов. Но главным фактором наращивания числа IoT-устройств в сетях 5G станет значительно возросшая пропускная способность каналов передачи данных и коренным образом уменьшившаяся их латентность. В результате становится возможным использование критически-важных приложений, где это жизненно важно: теле-хирургии или авиа-такси.

На приведенной иллюстрации, подготовленной аналитиками Kearney, приведены оценки сроков внедрения разнообразных IoT-решений в различных сферах. Так уже стали реальностью базирующиеся на 5G фиксированные широкополосные беспроводные подключения. Именно с них в США началась коммерческая эксплуатация технологии 5G оператором Verizon, который стал одним из пионеров ее внедрения.

На этапе прототипирования сегодня находятся такие IoT-решения с использованием 5G, как просмотр на ходу UHD-медиаконтента и высоко-автоматизированное вождение. А на горизонте – потребительские видеозвонки с использованием голографии.

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