PayPal вот-вот купит Pinterest за 45 млрд долл.?

21 октября 2021 г., 14:35

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Согласно многочисленным источникам, PayPal Holdings ведет переговоры о приобретении провайдера визуальных закладок Pinterest.



Так CNBC сообщает, что переговоры между двумя компаниями в настоящее время уже в стадии завершения. Bloomberg, который первым сообщил эту новость, отмечает, что PayPal изучает сделку и только недавно обратился к Pinterest.



Обе компании якобы обсудили уже цену приобретения — акции Pinterest будут выкуплены по 70 долларов за акцию, т. е. сумма сделки может составить 45 млрд долл. Акции покупаемой компании торговались в диапазоне от 50 до 55 долларов за акцию в течение последнего месяца, что означает, что потенциальное приобретение будет иметь большую премию, но это ниже, чем 12-месячный максимум Pinterest в 89,90 долларов за акцию (в феврале).



И PayPal, и Pinterest отказались комментировать слухи.



Pinterest, основанная в 2009 году, предлагает инструмент визуальных закладок, своего рода онлайн-альбомы для сохранения и поиска творческих идей. Пользователи могут сохранять изображения, ссылки и медиафайлы индивидуально или в группах. Услуга популярна среди женщин: по состоянию на июль 71% пользователей составляли именно они.



Pinterest стала публичной в апреле 2019 года.



Хотя с тех пор цена акций Pinterest сильно выросла, не обходилось без проблем. Соучредитель сервиса Эван Шарп объявил, что покидает компанию на прошлой неделе, а бывшие сотрудники обвинили компанию в дискриминации в отношении работающих женщин. Иск о дискриминации со стороны бывшего операционного директора Франсуазы Броугер привел к тому, что Pinterest в декабре согласился на выплату компенсации в размере 22,5 млн долл.



Pinterest зарабатывает деньги на продвигаемых пинах, рекламе, которая похожа на пользовательские сообщения. Зачем PayPal покупать инструмент визуальных закладок, который зарабатывает деньги на рекламе, - вполне уместный вопрос. Возможно, компания хочет расширить свое портфолио, и переход на Pinterest станет для нее первым шагом в рекламном бизнесе.



Pinterest также может представлять интерес с точки зрения дополнительных возможностей для электронной коммерции. В 2019 году Investopedia отмечала, что ресурс обладает «потенциалом для увеличения доходов, которые Pinterest планирует реализовать, включают более широкую международную экспансию, сосредоточение внимания на видео и расширении возможностей рекламы».



Если сделка состоится, это будет крупнейшее приобретение PayPal за всю историю, предыдущее самое крупное — за 4 млрд долл. была куплена Honey Science Corp. в ноябре 2019 года.



Тем не менее, нет никаких гарантий, что ожидаемая сделка будет закрыта - Microsoft также ранее вела переговоры о приобретении с Pinterest, но они так ничем и не закончились.

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