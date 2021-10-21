В 2022 г. мировые расходы на ИТ превысят 4 трлн долл.

21 октября 2021 г., 13:55

Аналитики Gartner прогнозируют в 2022 г. увеличение глобальных расходов на ИТ в пределах 5,5% «YoY». Если ожидания подтвердятся, их объем увеличится до 4,5 трлн долл. Для сравнения, в нынешнем году при росте на 9,5% объем расходов впервые превысит отметку в 4 трлн долл.

Предприятия все чаще отдают предпочтение разработке новых технологий и ПО собственными силами, нежели покупают уже готовые решения. Этим во многом объясняется замедление темпов проста расходов относительно 2021 г.

Благодаря стабильно растущим расходам на инфраструктурное ПО, лучшую позитивную динамику (+11,5%) среди выделенных категорий в будущем году покажет корпоративное ПО. Рост расходов на устройства достигнет своего пика (+15,1%) в 2021 г., а затем начнется сокращение вследствие снижения интереса к удаленной работе и дистанционному обучению.

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