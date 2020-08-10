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Квартальный спад поставок серверов превысит 5%, но по итогам года рынок выйдет в плюс

10 августа 2020 г., 13:35
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Квартальный спад поставок серверов превысит 5%, но по итогам года рынок выйдет в плюс

Как прогнозирует Digitimes Research, на фоне сокращения спроса на корпоративные серверы и облачные серверы для операторов ЦОД, в третьем квартале 2020 г. мировой серверный рынок сократится в натуральном выражении на 5,6% «QoQ».

Для сравнения, благодаря выполнению отложенных с начала года крупных заказов, а также значительно возросшего спроса на облачные услуги и приложения для удаленной работы, во втором квартале года мировой рынок вырос в натуральном выражении на 27% «QoQ», до 4,55 млн устройств.

Однако в третьей календарной четверти спрос на серверы со стороны Microsoft, Facebook, Google и Amazon ощутимо снижается, а складские запасы уже сравнительно высокие. Во втором полугодии с существенным сокращением расходов собственными клиентами также столкнутся Dell, Lenovo, Inspur и Supermicro.

Тем не менее, исходя из сопоставления со сравнительно низкой базой, за первые три квартала года глобальные поставки серверов увеличатся на 17% относительно аналогичного периода 2019 г.

На фоне продолжающегося сокращения расходов на серверы операторами ЦОД и корпоративными заказчиками, общие поставки серверов в 2020 г. вырастут лишь на 6,8%, до 16 млн устройств.


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