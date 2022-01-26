Nvidia готовится отказаться от поглощения Arm?

26 января 2022 г., 9:25

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Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, компания Nvidia готовится отказаться от покупки Arm. Напомним сделка была анонсирована в 2020 году и предполагала покупку у SoftBank британской компании за 40 млрд долл.



В отчете, подготовленном Bloomberg, говорится, что американский производитель сообщил некоторым партнерам, что не ожидает закрытия сделки. Кроме того, SoftBank якобы активизирует подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO) Arm.



Акции Nvidia на фоне этой информации упали на 4,8%.



Представитель Nvidia заявил, что компания по-прежнему считает это приобретение важным, поскольку оно «дает возможность ускорить развитие Arm и повысить конкуренцию и инновации в индустрии».



Стоит отметить, что сделка столкнулась с рядом нормативных препятствий, вплоть до того, что Федеральная торговая комиссия США подала в суд с целью заблокировать ее в декабре. Покупка также находится под пристальным вниманием регулирующих органов Великобритании и ЕС на фоне опасений, что это может привести к росту цен и сокращению выбора, а также затормозит разработки.



В тот же день появилась информация, что антимонопольные регуляторы ЕС возобновили расследование сделки и установили новый крайний срок для принятия решения - 25 мая.



Джонатан Кантер (Jonathan Kanter), новый глава антимонопольного отдела Министерства юстиции США, заявил, что он будет стремиться остановить слияния, которые вызывают антиконкурентные опасения, а не заключать сделки на уступки, позволяющие закрыть сделку.



Генеральный директор Arm в июле прошлого года отмечал, что компания рассматривает возможность IPO, но это заметно снизит ее способности развиваться и инвестировать.

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