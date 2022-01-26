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Единый клиент заменит все версии Outlook, но не так быстро, как думали

26 января 2022 г., 0:05
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Внутренний проект Microsoft по консолидации многих различных версий Outlook, Project Monarch, о котором впервые стало известно год назад, может быть представлен официально этой весной, после нескольких месяцев закрытого тестирования.
 
В настоящее время у Microsoft под единым наименованием Outlook имеются разные версии для Windows, macOS, Интернета, iOS и Android (на основе приобретенной технологии Acompli).  Новый One Outlook, который также, как ожидается, унаследует прежнее имя, сможет  работать на Windows Desktop (Win32/UWP; Intel и Arm), в браузерах и на машинах с macOS. Насколько можно судить по неофициальным сведениям, единое почтовое/календарное приложение будет похоже на нынешнюю веб-версию Outlook.

За последние месяцы компания постепенно вовлекала в испытания Monarch/One Outlook все больше своих служащих, а в марте-апреле 2022 г. может расширить тестирование на сообщество Windows Insiders (каналы Beta и Dev). Затем, в конце июля – начале августа, ПО попадёт к «инсайдерам» канала Slow, либо же, как допускают источники, старт этого этапа тестирования сместится на осень.

Самая первая утечка о Monarch, опубликованная Windows Central, гласила, что Microsoft думает о замене встроенного в Windows календарного/почтового клиента на Outlook. Похоже, что в этом отношении планы компании не изменились, но сам переход будет происходить медленнее, чем предполагалось..

На первых порах, примерно с октября 2022 г., новый Outlook для Windows 10 и 11 будет предлагаться лишь как опция, дополнительно к соответствующему встроенному приложению. Что касается устаревшего клиента Win32 Outlook, замены его на One Outlook в ближайшей перспективе не предполагается.

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