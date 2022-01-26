Выпуском новой модели Lenovo продолжает развивать концепцию устройств Tiny-in-One

26 января 2022 г., 10:15

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Компания Lenovo анонсировала усовершенствованное устройство Tiny-in-One (TIO) под названием TIO Flex.



По заявлению производителя — это новое видение устройств все-в-одном (All-in-One) для бизнеса. С выпуском нового TIO Flex компания сосредоточилась на комплексном ценностном предложении для клиентов, которое устраняет трудности для офисных и удаленных работников.



Подчеркивается, что TIO Flex обеспечивает высокую гибкость, благодаря поддержке последних четырех поколений настольных компьютеров Tiny и новых моделей мониторов с диагональю до 27 дюймов. Устройство предлагает простые возможности модернизации с функцией раздельного обновления как настольных компьютеров, так и мониторов.



Решение состоит из трех модулей:



• Подставка TIO Flex Stand – единое решение для всех совместимых настольных компьютеров Tiny и дисплеев ThinkVision.

• Дополнительный десктоп ThinkCentre Tiny. Подставка TIO Flex Stand поддерживает Tiny от 4-го поколения до 8-го поколения.

• Дополнительные мониторы ThinkVision серии T с 22-, 24- и 27-дюймовыми дисплеями с поддержкой VoIP или без нее.

• Кроме того, для поддержки других мониторов будет доступен дополнительный монтажный кронштейн стандарта VESA 100x100.



Также отмечается, что при работе на TIO Flex легко поменять форм-фактор под свои потребности. Система проста в развертывании и сервисе, предлагает гибкий и интуитивно понятный путь обновления.

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