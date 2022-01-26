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Выпуском новой модели Lenovo продолжает развивать концепцию устройств Tiny-in-One

26 января 2022 г., 10:15
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Компания Lenovo анонсировала усовершенствованное устройство Tiny-in-One (TIO) под названием TIO Flex.

По заявлению производителя — это новое видение устройств все-в-одном (All-in-One) для бизнеса. С выпуском нового TIO Flex компания сосредоточилась на комплексном ценностном предложении для клиентов, которое устраняет трудности для офисных и удаленных работников.

Подчеркивается, что TIO Flex обеспечивает высокую гибкость, благодаря поддержке последних четырех поколений настольных компьютеров Tiny и новых моделей мониторов с диагональю до 27 дюймов. Устройство предлагает простые возможности модернизации с функцией раздельного обновления как настольных компьютеров, так и мониторов.

Решение состоит из трех модулей:

    • Подставка TIO Flex Stand – единое решение для всех совместимых настольных компьютеров Tiny и дисплеев ThinkVision.
    • Дополнительный десктоп ThinkCentre Tiny. Подставка TIO Flex Stand поддерживает Tiny от 4-го поколения до 8-го  поколения.
    • Дополнительные мониторы ThinkVision серии T с 22-, 24- и 27-дюймовыми дисплеями с поддержкой VoIP или без нее.
    • Кроме того, для поддержки других мониторов будет доступен дополнительный монтажный кронштейн стандарта VESA 100x100.

Также отмечается, что при работе на TIO Flex легко поменять форм-фактор под свои потребности. Система проста в развертывании и сервисе, предлагает гибкий и интуитивно понятный путь обновления.

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