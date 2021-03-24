Новым CEO Amazon Web Services назначен бывший глава Tableau

24 марта 2021 г., 14:45

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Amazon.com объявила о назначении Адама Селипски (Adam Selipsky) главным исполнительным директором Amazon Web Services.



Как сообщалось ранее, нынешний CEO AWS Энди Ясси (Andy Jassy) в третьем квартале сменит Джеффа Безоса на посту генерального директора всей Amazon.



До недавнего времени Адама Селипски занимал должность генерального директора Tableau Software. Он присоединяется к AWS после пяти лет руководства Tableau, одного из ведущих поставщиков программного обеспечения для бизнес-аналитики. Именно он привел компанию к приобретению Salesforce.com за 15,7 млрд долл. в 2019 году. Во время пребывания Селипски в должности CEO Tableau, акции компании многократно выросли и она успешно изменила модель получения доходов от лицензирования ПО до контрактов на подписку.



Стоит отметить, что Селипски до ухода в Tableau проработал в 11 лет в AWS и был первым вице-президентом этой компании. До прихода в Amazon он шесть лет проработал на посту вице-президента в RealNetworks, отвечая за мерктинг и развитие бизнеса по подписке.

В Amazon Web Services Селипски на протяжении многих лет курировал ключевую деятельность поставщика облачных услуг по работе с клиентами в качестве вице-президента по продажам, маркетингу и поддержке. В этой роли он входил в так называемую S-команду Amazon - группу руководителей высшего звена, которые подчиняются непосредственно генеральному директору Amazon Джеффу Безосу.



Селипский берет на себя управление бизнесом, который значительно вырос с момента его ухода в 2016 году. Выручка AWS увеличилась с 2,5 млрд долл. в первом квартале 2016 года до 12,7 млрд долл. в четвертом квартале прошлого года.



Перед Селипский стоит непростая задача — нарастить динамику роста AWS в условиях жесткой конкуренции. Как отмечают наблюдатели, в первую очередь он, вероятнее всего, сконцентрируется на разработке новых инструментов использования данных в AWS, чтобы клиенты могли получать развернутую аналитическую информацию для более эффективного управления своим облаком.

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