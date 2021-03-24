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ERC займется дистрибуцией ПО для управления базами данных Vertica

24 марта 2021 г., 14:15
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ERC займется дистрибуцией ПО для управления базами данных Vertica

Холдинг ERC объявил о расширении контракта с компанией Micro Focus в странах СНГ, а также Украине и Грузии по технологическому решению Vertica.

Vertica – это аналитическое унифицированное хранилище данных, независимое от инфраструктуры заказчика, которое создано с учетом таких критичных факторов, как высокая производительность, масштабируемость, простота и открытость. Как утверждается, благодаря Vertica можно увеличить скорость обработки запросов в 50-1000 раз.

Используя Vertica, заказчик получает:

  • Производительную аналитическую SQL СУБД (масштабируемость до экзабайт);
  • Архитектуру с колоночным хранением данных;
  • Встроенную аналитику и машинное обучение (более 600 функций);
  • Высокоскоростную обработку запросов;
  • Возможность инсталляции на любом оборудовании и в любых средах.

«Сотрудничество с Vertica – важный стратегический шаг для ERC, который обеспечит заказчиков наших бизнес-партнеров в регионе специализированной платформой Vertica, предназначенной для анализа больших данных в режиме реального времени и работающей намного быстрее, чем традиционные СУБД», – отметила Татьяна Корженко, директор дивизиона корпоративных решений ERC.

ERC готов предоставить бизнес-партнерам квалифицированную предпродажную, маркетинговую, техническую поддержку на каждом этапе: от знакомства с решением Vertica до его имплементации.

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