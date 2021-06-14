NetApp нарастила выручку за год до 5,74 млрд долл.

14 июня 2021 г., 13:55

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Компания NetApp представила финансовые результаты за четвертый квартал своего 2021 финансового года.



Выручка производителя за период достигла 1,56 млрд долл. на фоне прошлогодних 1,4 млрд долл.. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,5 млрд долл.



Как сообщается, чистая квартальная прибыль выросла в годовом сравнении с 196 млн до 334 млн долл.



Годовая норма выручки (ARR) для публичных облачных сервисов NetApp увеличилась на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 301 млн долл.



За весь прошедший финансовый год оборот NetApp достиг 5,74 млрд долл., по итогам 2020 г. было 5,41 млрд долл.



NetApp заявила, что ее бизнес по производству флэш-массивов имеет чистую выручку в годовом исчислении в размере 2,9 млрд долл. по сравнению с 2,6 млрд долл. годом ранее.



«Мы показали результаты за четвертый квартал выше ожиданий, завершив год уверенного роста», - заявил генеральный директор NetApp Джордж Куриан (George Kurian) - «Этот результат подчеркивает нашу ценность для клиентов в гибридном и многооблачном мире. Мы увеличиваем долю на ключевых рынках хранения, и наши общедоступные облачные сервисы начинают положительно влиять на рост доходов компании".



В текущем квартале NetApp ожидает, что прибыль на акцию не по GAAP составит от 89 до 97 центов, а выручка - в диапазоне от 1,37 до 1,47 млрд долл.. Уолл-стрит прогнозировала прибыль на акцию без учета GAAP в размере 87 центов при выручке в 1,37 млрд долл.

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