Panasonic показал первые образцы компактных электромобилей для бизнеса

12 февраля 2020 г., 17:35

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Две полностью готовых к производству модели компактных электромобилей для бизнеса (eCUV) представили корпорация Panasonic и калифорнийский стартап Tropos Motors.



Компактная пожарная машина и автомобиль-холодильник предназначены для небольших компаний, оказывающих различные услуги на «последней миле», коммерческих автопарков, коммунальных служб (в т.ч., экстренных) и т.п. Как отмечается, модели отличаются высокой эффективностью и экологичностью, а также могут подключаться к платформе облачных сервисов OneConnect.



Компактная подключенная пожарная машина обладает функциональностью своего полноразмерного аналога, но стоит при этом в 10 раз меньше (стоимость стандартной пожарной машины может достигать 500 000 долларов). Модель оборудована защищенным планшетом TOUGHBOOK FZ-G1 для навигации, получения и отслеживания информации о чрезвычайных ситуациях и связи с оператором. Относительно миниатюрные размеры позволят эффективно использовать этот электромобиль даже в очень ограниченных пространствах, куда не смогут проехать крупные машины.



Компактный подключенный автомобиль-рефрижератор оборудован восемью камерами Hussmann (компания-разработчик входит в группу Panasonic), которые благодаря особой вакуумной термоизоляции удерживают холод в 13 раз эффективнее обычных полиуретановых контейнеров для заморозки. Ящики пригодны к переработке и вторичному использованию, а также не требуют дополнительного охлаждения, что повышает экологичность решения и снижает расход аккумуляторов.



Panasonic’s OneConnect – глобальная облачная платформа, позволяющая отслеживать и своевременно информировать водителей и владельцев автопарка о необходимости технического обслуживания транспорта, а также предоставляющая аналитику об использовании автомобилей. По прогнозам Statista, к 2023 в мире будет насчитываться около 342 млн подключенных транспортных средств. Данные, получаемые от OneConnect, могут использоваться для создания алгоритмов, повышающих эффективность автомобильных аккумуляторов и ключевых компонентов.



Сотрудничество Panasonic и Tropos Motors началось в мае 2019 г. Японская компания использует в проекте собственные наработки в области энергетики и IoT («умного» подключаемого транспорта). Tropos Motors задействует платформу Tropos Motors ABLE - для электромобилей-универсалов, сочетающих высокую грузоподъемность и возможности буксировки с экологичностью.



Компактный электротранспорт получает все большее распространение в бизнесе, поскольку в некоторых случаях он гораздо лучше подходит для решения конкретных задач, чем дизельные аналоги. При этом небольшие электрокары выигрывают по цене, низким расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивая ускоренный возврат инвестиций.

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