Китай построит суперкомпьютерный центр с инвестициями в 3 млрд долл.

20 апреля 2021 г., 16:35

Как сообщает Reuters, ссылаясь на сообщениям государственных СМИ Китая, к концу года в космопорте Вэньчан будет построен суперкомпьютерный центр стоимостью 3 млрд долл. для анализа данных, полученных из космоса.



При запланированных инвестициях в размере 20 млрд юаней (3,1 млрд долл.) суперкомпьютерный центр, начиная с 2022 года, будет предоставлять услуги для различных отраслей, включая аэрокосмический сегмент и морские перевозки.



В следующем десятилетии Китай предполагает запуск больших группировок коммерческих спутников, которые смогут предлагать различные услуги, начиная от высокоскоростного Интернета для самолетов и заканчивая отслеживанием поставок угля.



Также стоит отметить, что в настоящее время у Китая есть четыре пусковых площадки - три на суше и одна в Вэньчане в провинции Хайнань.



Ранее в этом месяце правительство Китая заявило, что планирует новую коммерческую космическую базу на Хайнане, чтобы удовлетворить растущий спрос на запуски.

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