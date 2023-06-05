"Netscout Service Assurance. Видимість, як послуга для критично важливих IT-служб" - 7 червня  

5 июня 2023 г., 12:58

Компанія NWU запрошуємо взяти участь у вебінарі, присвяченому рішенням Netscout Service Assurance.

У ході події буде детально розглянуто рішення для комплексного моніторингу і управління сучасної мережевої інфраструктури та забезпечення доступності критично важливих бізнес-послуг і продуктивності мережі. Рішення для невеликих і розподілених мереж, для усіх сфер бізнесу.

Дата і час проведення вебінару:

07 червня 2023 року, 11:00 Kyiv/Ukraine

Вебінар буде корисний:

ІБ/IT директорам

Керівникам ІБ/ІТ відділів

Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ

Участь у заході безоплатна, потрібна реєстрація

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень