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"Netscout Service Assurance. Видимість, як послуга для критично важливих IT-служб" - 7 червня  

5 июня 2023 г., 12:58

"Netscout Service Assurance. Видимість, як послуга для критично важливих IT-служб" - 7 червня

Компанія NWU запрошуємо взяти участь у вебінарі, присвяченому рішенням Netscout Service Assurance. 

У ході події буде детально розглянуто рішення для комплексного моніторингу і управління сучасної мережевої інфраструктури та забезпечення доступності критично важливих бізнес-послуг і продуктивності мережі. Рішення для невеликих і розподілених мереж, для усіх сфер бізнесу.

Дата і час проведення вебінару:

07 червня 2023 року, 11:00 Kyiv/Ukraine

Вебінар буде корисний:   

  • ІБ/IT директорам
  • Керівникам ІБ/ІТ відділів 
  • Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ  

Участь у заході безоплатна, потрібна реєстрація 

 

 

 

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

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