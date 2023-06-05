"Netscout Service Assurance. Видимість, як послуга для критично важливих IT-служб" - 7 червня  

Компанія NWU запрошуємо взяти участь у вебінарі, присвяченому рішенням Netscout Service Assurance.
У ході події буде детально розглянуто рішення для комплексного моніторингу і управління сучасної мережевої інфраструктури та забезпечення доступності критично важливих бізнес-послуг і продуктивності мережі. Рішення для невеликих і розподілених мереж, для усіх сфер бізнесу.
Дата і час проведення вебінару:
07 червня 2023 року, 11:00 Kyiv/Ukraine
Вебінар буде корисний:
- ІБ/IT директорам
- Керівникам ІБ/ІТ відділів
- Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ
Участь у заході безоплатна, потрібна реєстрація
Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень
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