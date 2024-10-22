«Хуавей Україна» подарувала нове мережеве обладнання НАУ

22 октября 2024 г., 16:35

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За заявою «Хуавей Україна», 17 жовтня 2024 року компанія уклала меморандум про продовження співпраці з Національним авіаційним університетом (НАУ), підкріпивши партнерство передачею фірмового мережевого обладнання. Завдяки новим пристроям студенти та працівники закладу матимуть безперебійний доступ до Wi-Fi та зможуть тестувати в лабораторіях сучасні інструменти роботи з інформаційно-телекомунікаційними технологіями. Раніше, у лютому цього ж року, компанія передала університету новітнє серверне устаткування.



Цього разу для ефективної розробки перспективних ІКТ-проєктів і проведення практичних робіт в університетських лабораторіях НАУ отримав: блоки живлення AC Power Module і PAC150S12-R, точку доступу Wi-Fi — AirEngine 5761R-11, мережеві IP-камери IPC6355-VRZ 5MP WDR Motorized Network IR Dome Camera і C2120-I, комутаційні прилади S5736-S48S4X-A і S5736-S48S4X-A. Зазначено, ці, а також низка інших переданих продуктів підсилюватимуть технологічні можливості університету. Комплекс мережевого обладнання Huawei забезпечить контроль якості підключення, аналіз інтернет-трафіку та детальну статистику доступу, дозволить запобігати потенційним кіберзагрозам. Окрім цього, обладнання сприятиме оптимізації енергоспоживання та надасть інструменти для більш точного прогнозування і моніторингу мережевих ресурсів.



Із застосуванням обладнання від Huawei університет зможе оптимізувати роботу своєї інфраструктури, підвищивши її ефективність та полегшивши навантаження на мережеві системи, що дозволить прискорити обмін даними із серверами. Точки доступу Huawei, підключені до вузла безперебійного електроживлення, гарантуватимуть наявність постійного сигналу Wi-Fi по всій території університету. Це створить сприятливі умови для безперервного навчального процесу, допомагаючи закладу ще краще підготувати фахівців відповідно до сучасних вимог ринку праці.



«Наша співпраця з «Хуавей Україна» триває з 2019 року, і за цей час було зроблено багато. Студенти беруть участь в освітніх заходах Huawei, а на базі університету працює ІКТ Академія Huawei. Сьогодні ми раді отримати нове мережеве обладнання. Це допоможе нам готувати ще більш кваліфікованих фахівців із телекомунікацій та радіозв'язку, які будуть конкурентоспроможними на ІКТ-ринку і, зрештою, працюватимуть над відбудовою нашої держави та створенням нового цифрового світу», — зазначив Роман Одарченко, декан факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ.



«Я хотіла б подякувати «Хуавей Україна» за передане обладнання і наше тривале партнерство. Сподіваюся на продовження співпраці, адже студентам НАУ дуже подобається випробовувати новітні технології під час навчання на наших спільних освітніх програмах. Це важливо й тому, що після закінчення університету випускники постійно матимуть справу із цими продуктами, працюючи в ІКТ-компаніях. Huawei є одним з найбільших виробників і постачальників телеком-обладнання, тому отримана практика буде корисною для їхньої подальшої кар'єри», — поділилася Ксенія Семенова, в.о. ректора Національного авіаційного університету.

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