Клавиатура Keychron K2

26 августа 2020 г., 19:05

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Меня многие просили рассказать о том, что я думаю о клавиатуре Keychron K2. Беспроводная, небольшого размера – 84 механических кнопок со свичами Gateron Red, огромная батарея, дополнительно порт USB-C – по описанию много всего привлекательного. Я честно старался попробовать и привыкнуть к ней, поэтому так долго не писал отзыв, Так вот, короткий ответ: не понравилось. Более развернутый ответ, который, надеюсь, кому-то поможет с выбором – ниже.

Как ни странно, я не могу указать на какой-то один конкретный фактор, который вызвал у меня гораздо более отрицательную реакцию на эту клавиатуру, чем я ожидал. По отдельности, возможно, все это не было бы большой проблемой, но суммарно вызывает некоторое отторжение и неприятие клавиатуры, и я, скорей всего, перееду обратно на Logitech K780.

Самое главное – невозможность привыкнуть к размещению букв и как результат – промахи мимо букв при наборе текста. Непонятно, чем это объяснить, потому что в целом расстояние между буквами очень похоже на другие клавиатуры. Однако, я понял для себя, что промахиваюсь по буквам при наборе текста гораздо больше, чем на других клавиатурах. Это в итоге приводит к существенному снижению скорости набора текста и это не может не расстраивать.

Кнопки оказались слишком легкими и громкими. С одной стороны, я осознанно выбирал самую тихую версию свича, но даже в этом случае они оказались громче, чем мне хотелось бы. Скорей всего, это связано с тем, что сами кнопки довольно пустотелые, и это создаёт лишнее эхо при наборе текста. Я читал, что другие пользователи решают эту проблему какими-то прокладками внутри кнопок, но это не мой метод.

Сама клавиатура весьма толстая, и подставка под запястье оказывается прямо обязательным аксессуаром. При этом раскрываемые ножки создают очень неудобный угол, поэтому лучше даже их и не раскрывать.

Внешний вид клавиатуры тоже как-то невзрачен, наверно, как раз на те $75, что эта клавиатура и стоила. При этом не могу сказать, что качество самого продукта неважное. Не алюминий, конечно – сплошное море пластика, но вполне приемлемо.

Клавиатура использует старый Bluetooth 3.0 (прочитал, что они уже выпустили v2 c Bluetooth 5.1), и для экономии аккумулятора достаточно быстро отключается, что приводит к задержке в 2-3 символа пропущенных букв, если не дожидаться подключения. Это можно отключить, конечно, но, говорят, тогда аккумулятора хватает на не больше недели. В обычном режиме, особенно если не злоупотреблять подсветкой, то аккумулятора хватает на 4-5 недель.

Дурацкая подсветка (я выбрал белую, не RGB) со всеми её режимами моргания мне вообще не нужна. Точнее, мне достаточно одного режима подсветки букв в темноте, а все эти моргания как новогодняя елка – излишества, как по мне. Лучше бы усилия, которые тратятся на разработку алгоритмов этих морганий, потратили на более современный Bluetooth.

Не то, чтобы совсем ничего хорошего. Во-первых, маленькая, как я хотел. Во-вторых, специфичные для Мака кнопки, в третьих, механическая. Но остальные недостатки как-то перевешивают, и в итоге я с гораздо большим удовольствием набираю этот текст на Magic Keyboard, а не на Keychron K2. Короче, достаточно средняя клавиатура, которая мне в итоге не зашла. Я очень хотел и старался, чтобы она мне понравилась, но не получилось. Хотя, возможно, это просто со мной что-то не так.

Клавиатура Keychron K2

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