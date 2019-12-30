Китай в следующем году обеспечит себе независимость от GPS

30 декабря 2019 г., 17:05

0

Tweet

Стремясь ослабить зависимость своих армии и телекоммуникационной индустрии от американского сервиса Global Positioning System (GPS), Китай в прошлую пятницу сообщил, что через несколько месяцев завершит создание собственной спутниковой системы геопозиционирования, Beidou (китайское название созвездия Большой Медведицы).



В июне в космос будут выведены последние два из 35 спутников, составляющих орбитальный флот Beidou. Это больше, чем примерно три десятка орбитальных аппаратов, обеспечивающих функционирование системы GPS. Beidou также выгодно отличается от GPS тем, что её спутники кроме определения координат поддерживают коммуникации.



Как отметил спикер Beidou Navigation Satellite System, Жань Ченци (Ran Chengqi), 70% китайских смартфонов готовы для подключения к позиционным службам Beidou. Эта система также играет важную роль в обеспечении беспроводных коммуникаций пятого поколения (5G) – лидером в этих технологиях является китайская Huawei Technologies.



Сервис Beidou «вступил в новую эру глобальных услуг, принося пользу АСЕАН, Южной Азии, Восточной Европе, Западной Азии и Африке в областях точного земледелия, цифрового строительства и сооружения умных портов», – сказал Жань.



Китай запустил 53 спутника Beidou с 2000 года, включая те, которые уже не работают. С конца 2011 года эта навигационная система начал предлагать услуги позиционирования частным компаниям, а спустя ещё 7 лет вышла на международную арену.



К концу следующего года система Beidou будет усовершенствована. В частности, точность позиционирования возрастёт с 5 метров до нескольких сантиметров. Такая точность важна для работы спасательных служб, а также для самоуправляемых автомобилей: автобусы без водителей, использующие технологии Beidou и 5G, вскоре появятся на улицах в городе Ухань (провинция Хубэй).



По прогнозам китайских СМИ, экономика услуг и производства товаров, связанных с Beidou, достигнет 400 миллиардов юаней (57 млрд долл.) в 2020 году.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации