Отраслевые прогнозы Red Hat в области ИИ, блокчейн, HPC и пр.

30 декабря 2019 г., 16:25

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Компания Red Hat, поставщик программных решений корпоративного класса с открытым исходным кодом, выпустила отраслевые прогнозы на 2020 г. Специалисты Red Hat поделились своей точкой зрения о том, что может произойти в следующих областях: искусственном интеллекте (AI) и AIOps, блокчейне, периферийных вычислениях, интернете вещей, аппаратных инновациях, HPC и суперкомпьютерах, инновациях open source, безопасности и Serverless-вычислениях:

искусственный интеллект (AI) и AIOps: отказ от интегрированных AI-платформ; большие данные и малые данные – два независимых направления; в отношении реальных AI-приложений возникнут проблемы доверия. Вероятно, мы увидим рост попыток регулирования ИИ, а также появление новых технологий управления доверием моделей; запрос на энергоэффективность и производительность, особенно при генерации выводов, приведет к стремительному росту рынка специализированного оборудования; рост интереса к AI Ops/ AI Dev(Sec)Ops;

блокчейн: токенизация; растущий запрос на цифровые валюты центробанков; совместная работа блокчейнов private permission и public permissionless; блокчейн как каркас; резюме;

периферийные вычисления (edge computing): облачные провайдеры продолжат экспансию за пределы традиционного облака; вырастет степень формализации и промышленное использование edge-решений; запуск сетей 5G придаст импульс edge-инновациям для телеком-провайдеров и предприятий; телеком-провайдеры выберут разные стратегии выхода на рынок мобильных edge-решений;

интернет вещей (IoT): стеки IoT-приложений для корпоративного сектора станут в большей степени основываться на компонентах; автомобильная отрасль станет локомотивом крупнейшего роста сценариев использования IoT; корпоративные (или промышленные) IoT-решения будут все чаше рассматриваться просто как один из сценариев периферийных вычислений;

аппаратные инновации: рост интереса к гетерогенному оборудованию, FPGA, аппаратным акселераторам и ASIC; формирование новой модели программирования и развертывания, ориентированная на гетерогенность вычислений; Open source станет играть гораздо большую роль в формировании путей развития аппаратного обеспечения;

HPC и суперкомпьютеры: ARM резко взлетит в сфере HPC, и RISC-V не сильно от него отстанет;

инновации open source: рост и распространение проектов ПО с открытым кодом; разнообразие в сфере открытых проектов будет увеличиваться; рост open source компаний, финансируемых венчурным капиталом; рост молодых open source компаний с агрессивной стратегией защиты интеллектуальной собственности; Open source разработчики будут активно защищать то, что они считают своим правом на инновации в соответствии со собственной этикой;

безопасность: общедоступное облако не может предоставить чувствительным в плане безопасности приложениям необходимую защиту, подвергая данные на стадии использования значительному риску со стороны злоумышленников и взломанного ПО. Технология TEE предлагают новый способ решения этой проблемы, и отрасль постепенно начинает разрабатывать оптимальные способы ее применения, чтобы расширить сферу применения открытого гибридного облака; Serverless-вычисления: концепция serverless облегчит жизнь разработчика станет одной из отличительных особенностей платформ; поставщики услуг PaaS начнут все чаще предлагать этот функционал в составе своих решений, чтобы разработчики могли использовать его в повседневной работе при создании облачно-ориентированных приложений.



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