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Отраслевые прогнозы Red Hat в области ИИ, блокчейн, HPC и пр.

30 декабря 2019 г., 16:25
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Компания Red Hat, поставщик программных решений корпоративного класса с открытым исходным кодом, выпустила отраслевые прогнозы на 2020 г. Специалисты Red Hat поделились своей точкой зрения о том, что может произойти в следующих областях: искусственном интеллекте (AI) и AIOps, блокчейне, периферийных вычислениях, интернете вещей, аппаратных инновациях, HPC и суперкомпьютерах, инновациях open source, безопасности и Serverless-вычислениях:

  • искусственный интеллект (AI) и AIOps:
    • отказ от интегрированных AI-платформ;
    • большие данные и малые данные – два независимых направления;
    • в отношении реальных AI-приложений возникнут проблемы доверия. Вероятно, мы увидим рост попыток регулирования ИИ, а также появление новых технологий управления доверием моделей;
    • запрос на энергоэффективность и производительность, особенно при генерации выводов, приведет к стремительному росту рынка специализированного оборудования;
    • рост интереса к AI Ops/ AI Dev(Sec)Ops;
  • блокчейн:
    • токенизация;
    • растущий запрос на цифровые валюты центробанков;
    • совместная работа блокчейнов private permission и public permissionless;
    • блокчейн как каркас;
    • резюме;
  • периферийные вычисления (edge computing):
    • облачные провайдеры продолжат экспансию за пределы традиционного облака;
    • вырастет степень формализации и промышленное использование edge-решений;
    • запуск сетей 5G придаст импульс edge-инновациям для телеком-провайдеров и предприятий;
    • телеком-провайдеры выберут разные стратегии выхода на рынок мобильных edge-решений;
  • интернет вещей (IoT):
    • стеки IoT-приложений для корпоративного сектора станут в большей степени основываться на компонентах;
    • автомобильная отрасль станет локомотивом крупнейшего роста сценариев использования IoT;
    • корпоративные (или промышленные) IoT-решения будут все чаше рассматриваться просто как один из сценариев периферийных вычислений;
  • аппаратные инновации:
    • рост интереса к гетерогенному оборудованию, FPGA, аппаратным акселераторам и ASIC;
    • формирование новой модели программирования и развертывания, ориентированная на гетерогенность вычислений;
    • Open source станет играть гораздо большую роль в формировании путей развития аппаратного обеспечения;
  • HPC и суперкомпьютеры: ARM резко взлетит в сфере HPC, и RISC-V не сильно от него отстанет;
  • инновации open source:
    • рост и распространение проектов ПО с открытым кодом;
    • разнообразие в сфере открытых проектов будет увеличиваться;
    • рост open source компаний, финансируемых венчурным капиталом;
    • рост молодых open source компаний с агрессивной стратегией защиты интеллектуальной собственности;
    • Open source разработчики будут активно защищать то, что они считают своим правом на инновации в соответствии со собственной этикой;
  • безопасность:
    • общедоступное облако не может предоставить чувствительным в плане безопасности приложениям необходимую защиту, подвергая данные на стадии использования значительному риску со стороны злоумышленников и взломанного ПО. Технология TEE предлагают новый способ решения этой проблемы, и отрасль постепенно начинает разрабатывать оптимальные способы ее применения, чтобы расширить сферу применения открытого гибридного облака;
    • Serverless-вычисления:
    • концепция serverless облегчит жизнь разработчика станет одной из отличительных особенностей платформ;
    • поставщики услуг PaaS начнут все чаще предлагать этот функционал в составе своих решений, чтобы разработчики могли использовать его в повседневной работе при создании облачно-ориентированных приложений.


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