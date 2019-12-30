Отраслевые прогнозы Red Hat в области ИИ, блокчейн, HPC и пр.

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Компания Red Hat, поставщик программных решений корпоративного класса с открытым исходным кодом, выпустила отраслевые прогнозы на 2020 г. Специалисты Red Hat поделились своей точкой зрения о том, что может произойти в следующих областях: искусственном интеллекте (AI) и AIOps, блокчейне, периферийных вычислениях, интернете вещей, аппаратных инновациях, HPC и суперкомпьютерах, инновациях open source, безопасности и Serverless-вычислениях:
- искусственный интеллект (AI) и AIOps:
- отказ от интегрированных AI-платформ;
- большие данные и малые данные – два независимых направления;
- в отношении реальных AI-приложений возникнут проблемы доверия. Вероятно, мы увидим рост попыток регулирования ИИ, а также появление новых технологий управления доверием моделей;
- запрос на энергоэффективность и производительность, особенно при генерации выводов, приведет к стремительному росту рынка специализированного оборудования;
- рост интереса к AI Ops/ AI Dev(Sec)Ops;
- блокчейн:
- токенизация;
- растущий запрос на цифровые валюты центробанков;
- совместная работа блокчейнов private permission и public permissionless;
- блокчейн как каркас;
- резюме;
- периферийные вычисления (edge computing):
- облачные провайдеры продолжат экспансию за пределы традиционного облака;
- вырастет степень формализации и промышленное использование edge-решений;
- запуск сетей 5G придаст импульс edge-инновациям для телеком-провайдеров и предприятий;
- телеком-провайдеры выберут разные стратегии выхода на рынок мобильных edge-решений;
- интернет вещей (IoT):
- стеки IoT-приложений для корпоративного сектора станут в большей степени основываться на компонентах;
- автомобильная отрасль станет локомотивом крупнейшего роста сценариев использования IoT;
- корпоративные (или промышленные) IoT-решения будут все чаше рассматриваться просто как один из сценариев периферийных вычислений;
- аппаратные инновации:
- рост интереса к гетерогенному оборудованию, FPGA, аппаратным акселераторам и ASIC;
- формирование новой модели программирования и развертывания, ориентированная на гетерогенность вычислений;
- Open source станет играть гораздо большую роль в формировании путей развития аппаратного обеспечения;
- HPC и суперкомпьютеры: ARM резко взлетит в сфере HPC, и RISC-V не сильно от него отстанет;
- инновации open source:
- рост и распространение проектов ПО с открытым кодом;
- разнообразие в сфере открытых проектов будет увеличиваться;
- рост open source компаний, финансируемых венчурным капиталом;
- рост молодых open source компаний с агрессивной стратегией защиты интеллектуальной собственности;
- Open source разработчики будут активно защищать то, что они считают своим правом на инновации в соответствии со собственной этикой;
- безопасность:
- общедоступное облако не может предоставить чувствительным в плане безопасности приложениям необходимую защиту, подвергая данные на стадии использования значительному риску со стороны злоумышленников и взломанного ПО. Технология TEE предлагают новый способ решения этой проблемы, и отрасль постепенно начинает разрабатывать оптимальные способы ее применения, чтобы расширить сферу применения открытого гибридного облака;
- Serverless-вычисления:
- концепция serverless облегчит жизнь разработчика станет одной из отличительных особенностей платформ;
- поставщики услуг PaaS начнут все чаще предлагать этот функционал в составе своих решений, чтобы разработчики могли использовать его в повседневной работе при создании облачно-ориентированных приложений.
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