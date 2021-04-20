Операционная система QNAP QuTS hero получила поддержку SnapSync и QSAL

20 апреля 2021 г., 16:05

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QNAP Systems (QNAP) официально анонсировала релиз операционной системы QuTS hero h4.5.2. Обновлённая версия среды для сетевых накопителей (NAS) отличается от предыдущей многочисленными усовершенствованиями и расширениями, включая поддержку технологии SnapSync для резервного копирования ответственных данных в реальном времени и патентованный алгоритм выравнивания износа накопителей SSD, QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling).



QuTS Hero основана на 128-разрядной файловой системе ZFS, которая нацелена на обеспечение целостности данных. Новая ОС оптимальна для хранения деловой информации, она предоставляет наилучшую защиту от аварий и ransomware благодаря практически безграничным возможностями копирования «моментальных снимков» и управления их версиями.



«Копирование при записи» позволяет создавать моментальные снимки практически мгновенно, не мешая текущей записи данных. Продвинутая SnapSync в реальном времени поблочно синхронизирует изменения с целевым хранилищем, гарантируя, что первичный и вторичный NAS всегда хранят одни и те же данные. Восстановление после аварий благодаря этому происходит с ближайшей точки восстановления (Recovery Point Objective, RPO) и без потери данных.



Риск лишиться данных на вышедшем из строя флэш-диске сводит к минимуму алгоритм QSAL. Он отслеживает оставшийся эксплуатационный ресурс SSD RAID, и когда тот достигает 50%, динамически распределяет избыточное пространство, чтобы у каждого SSD оставалось достаточно времени на восстановление до выхода из строя. Это позволяет эффективно предотвратить одновременные отказы нескольких твердотельных накопителей и повысить надежность системы в целом.



В числе других важнейших особенностей QuTS hero:

• Кэш чтения основной памяти (L1 ARC) и кэш чтения 2-го уровня на SSD (L2 ARC), а также ZFS Intent Log (ZIL) для синхронных транзакций с защитой от сбоев питания повышают производительность и безопасность.

• Поддержка до 1 ПБ ёмкости для индивидуальных общих папок.

• Нативная поддержка стандартных уровней RAID и дополнительных схем ZFS RAID (RAID Z), а также гибкой архитектуры пула хранения. Повышенную защиту данных обеспечивают RAID Triple Parity и Triple Mirror.

• Блочная встроенная дедупликация, сжатие и уплотнение данных уменьшают размер файлов, чтобы сэкономить место для хранения и оптимизировать производительность, а также продлить срок службы SSD.

• Общие папки с однократной записью WORM (Write Once, Read Many) предотвращают удаление или изменение сохранённых данных.

• Аппаратное ускорение AES-NI повышает эффективность подписывания и шифрования/дешифрования данных по протоколу SMB 3.

• Приложения, устанавливаемые по необходимости из App Center, позволяют использовать NAS для хостинга виртуальных машин и контейнеров, для локального/удалённого/облачного резервного копирования, для создания шлюзов облачного хранения и пр.

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