Италия вновь оштрафовала Apple, на этот раз вкупе с Google

26 ноября 2021 г., 16:23

0

Tweet

На днях проходила информация, что в Apple и Amazon оштрафованы за сговор.



Как сообщает Reuters, антимонопольный орган Италии оштрафовал теперь и Google на 10 млн евро за «агрессивные действия», связанные с коммерческим использованием пользовательских данных. Такой же штраф наложен и на Apple.



В заявлении властей говорится, что компании не предоставили «четкую информацию по-незамедлительному запросу» о том, как они собирают и используют данные тех, кто обращается к их услугам.



И Google, и Apple заявили, что не согласны с решением антимонопольного законодательства и подадут апелляцию.



Регулятор отмечает, что, когда пользователи создают свою учетную запись в Google, система спроектирована таким образом, что условия использования данных и сроки должны быть приняты без вариантов.



В случае с Apple у пользователей также нет выбора по этому поводу, заявил итальянский антимонопольный регулятор.



«Мы обеспечиваем лучшую в отрасли прозрачность и контроль для всех пользователей, чтобы они могли выбирать, какую информацию предоставлять, какую нет и как она может быть использована», - говорится в заявлении Apple, в котором мнение регулирующего органа названо «неправильным».



В заявлении Google отмечается, что компания следует «справедливым и прозрачным методам предоставления пользователям услуг, а также предоставляет четкую информацию об их использовании».



По словам регулятора, данный штраф - это максимальная сумма, которая может быть применена в подобных случаях.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі