Израиль ограничил экспорт средств кибернадзора из-за санкций в отношении NSO

26 ноября 2021 г., 16:55

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Реакцией израильского правительства на действия Министерство торговли США, в начале этого месяца наложившего санкции на производителя шпионского ПО NSO Group Technologies, стало существенное сокращение списка стран, в которые NSO и другие местные компании могут экспортировать свои средства кибербезопасности. Предполагается, что такая мера затруднит приобретение ПО для слежки и шпионажа режимами, ущемляющими гражданские свободы.

Разрешённых стран-импортёров такого ПО осталось всего 37 из бывших 102, и в основном это государства Европы и Северной Америки. За бортом оказались Марокко, Мексика, Саудовская Аравия и ОАЭ — считается, что все они были клиентами NSO.

Например, в 2017 году в Мексике под прицелом программного обеспечения NSO оказались сторонники налога на газировку. В том же году власти Мексики были уличены в попытках задействовать инструменты NSO для взлома телефонов. В 2019 году также было высказано предположение, что продукция NSO могла использоваться правительствами Уганды и Замбии для слежки за оппозицией.

К решительным действиям администрацию США подтолкнул доклад, опубликованный в июле 2021 года газетой Washington Post и её 16 медиа-партнёрами. В нём рассказывалось как с помощью ПО NSO Pegasus были успешно взломаны 37 телефонов журналистов, правозащитников и лиц, связанных с убийством саудовского журналиста Джамала Хашоги (Jamal Khashoggi).

Всего, было отмечено применение этого шпионского ПО против примерно 50 тысяч человек. Журналистское расследование смогло идентифицировать около тысячи телефонных номеров в 50 странах, включая телефоны членов арабской королевской семьи, не менее 65 руководителей предприятий, 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и правительственных чиновников, вплоть до глав государств и премьер-министров.

«Соединенные Штаты намерены агрессивно использовать экспортный контроль для привлечения к ответственности компаний, которые разрабатывают, распространяют или используют технологии для проведения злонамеренных действий, угрожающих кибербезопасности членов гражданского общества, диссидентов, правительственных чиновников и организаций здесь и за рубежом», — так прокомментировала новые санкции министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo).

Следует сказать, что официально Израиль никак не связывает свои последние действия в отношении NSO и подобных софтверных фирм с этими санкциями США, однако совпадения как по времени введения обоих ограничений, так и по конкретным странам-фигурантам делает наличие такой связи наиболее вероятным.

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